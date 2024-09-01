موعد امتحان المفاضلة للطلبة الأردنيين المتساوين بالمعدل

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة العالي عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2024-2025.





وقالت في بيان إن موعد عقد الامتحان سيكون يوم السبت الموافق 7-9-2024

وفقاً للترتيبات التالية :





* يبدأ الامتحان في تمام الساعة (10) العاشرة صباحاً، ويستمر لمدة ساعتين

حتى الساعة (12) الثانية عشرة ظهراً.

* مكان عقد الامتحان: الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية

(Student)الموجود في كلية الأعمال.

* يغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة الآتية:

الفيزيـــاء، الكيميـــاء، الأحيـــاء والرياضـــيات.

* ملاحظات في غاية الأهمية:

- يكون الدخول إلى الحرم الجامعي

للجامعة الأردنية من خلال البوابة الشمالية فقط.

- الامتحان مُحوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.

- على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول أو جواز سفر.

-

يُحظر على الطالب إدخال آلة حاسبة علمية أو الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة بسيطة للعمليات الحسابية البسيطة وبخلاف ذلك سيتم سحب الآلة الحاسبة منه.

يجب على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مُريحة لاستقبالهم فيها.

ملاحظة هامة جداً : إن عدم إستدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.





للاطلاع على أسماء الطلبة المدعوين للامتحان (مرتبين هجائياً) الرجاء الدخول إلى الرابط التالي :