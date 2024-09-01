الجيش الإسرئيلي يعلن استعادة جثث 6 رهائن من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه حدد هويات الرهائن الستة الذين عثر عليهم في نفق تحت الأرض في جنوب قطاع غزة.

وعُثر على جثثهم السبت في "نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة" وقد أُعيدت إلى إسرائيل حيث تم التعرف عليها رسميا، بحسب الجيش.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن جثث كارميل جات وإيدن يروشالمي وهيرش غولدبرغ-بولين وألكسندر لوبانوف وألموغ ساروسي وأوري دانينو نقلت إلى إسرائيل.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أن من

بين الضحايا الرهينة الإسرائيلي- الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين، كما

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا من أقارب غولدبرغ بولين، أعلنوا فيه وفاة " ابنهم وشقيقهم الحبيب".