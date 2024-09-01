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المركز الوطني للأرصاد: هزة بقوة 2.3 درجة في مسافي

9/1/2024 2:12:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة في مسافي في الساعة 07:53 من صباح اليوم، بحسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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