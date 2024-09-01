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«إقامة دبي» تنجز إجراءات 100 من الراغبين في تعديل أوضاعهم

9/1/2024 2:12:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اليوم، مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم، حيث تم إنجاز إجراءات تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة في دقائق معدودة، وإصدار تصاريح المغادرة لهم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن «إقامة دبي»، بالتعاون مع 10 شركات كبرى في القطاع الخاص، وفرت فرص عمل للراغبين في تعديل أوضاعهم، بهدف منحهم فرصة البقاء في الدولة.

وأوضح أن «إقامة دبي» أنجزت إجراءات 100 شخص من مخالفي نظام الإقامة خلال النصف الساعة الأولى من بدء مهلة إعفاء المخالفين.

ولفت إلى أنه تم تجهيز مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير لاستقبال 2000 مراجع يومياً، إلى جانب 86 مركز «آمر» منتشرة في أنحاء إمارة دبي.

وذكر أن «إقامة دبي» خصصت فرق عمل لاستقبال المراجعين وإرشادهم بالإجراءات الصحيحة لتسوية أوضاعهم.

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