مقتل 37 مسلحا في عمليات للجيش في شمال باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسلام اباد - 31 - 8 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت أن 37 مسلحا على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون في العمليات الاستخباراتية التي ينفذها في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان.
وقال قائد فيلق الحدود في الجيش الباكستاني العميد أمير نواز خان إن أفراد الأمن يواجهون بحزم توغل المسلحين من أفغانستان ويتخذون إجراءات ضد مخابئهم في وادي (تيراه) بالاقيلم المذكور.
وأضاف نواز خان أنه منذ 20 أغسطس الجاري تم تنفيذ سلسلة من العمليات الاستخباراتية ضد المسلحين في وادي (تيراه) مشيرا الى انه "تم القضاء على عدد من الارهابيين من بينهم الزعيم الرئيسي للمسلحين أبو ذر علي صدام".
من جهته أكد المسؤول العسكري الكبير العميد فيصل في تصريح لوسائل الإعلام بعد العملية أنه بموجب استراتيجية منسقة تم ضمان إبقاء خسائر السكان المحليين وأفراد الجيش الباكستاني عند الحد الأدنى بينما تم إلحاق أقصى قدر من الضرر بالمسلحين.
وأكد العميد فيضل أن الجيش الباكستاني ملتزم بحماية أرواح وممتلكات السكان المحليين ضد التهديد الذي يشكله المسلحون. (النهاية)
س ب ك / ر ج
MENAFN31082024000071011013ID1108623186
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.