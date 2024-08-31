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مقتل 37 مسلحا في عمليات للجيش في شمال باكستان

8/31/2024 11:50:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 31 - 8 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت أن 37 مسلحا على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون في العمليات الاستخباراتية التي ينفذها في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان.
وقال قائد فيلق الحدود في الجيش الباكستاني العميد أمير نواز خان إن أفراد الأمن يواجهون بحزم توغل المسلحين من أفغانستان ويتخذون إجراءات ضد مخابئهم في وادي (تيراه) بالاقيلم المذكور.
وأضاف نواز خان أنه منذ 20 أغسطس الجاري تم تنفيذ سلسلة من العمليات الاستخباراتية ضد المسلحين في وادي (تيراه) مشيرا الى انه "تم القضاء على عدد من الارهابيين من بينهم الزعيم الرئيسي للمسلحين أبو ذر علي صدام".
من جهته أكد المسؤول العسكري الكبير العميد فيصل في تصريح لوسائل الإعلام بعد العملية أنه بموجب استراتيجية منسقة تم ضمان إبقاء خسائر السكان المحليين وأفراد الجيش الباكستاني عند الحد الأدنى بينما تم إلحاق أقصى قدر من الضرر بالمسلحين.
وأكد العميد فيضل أن الجيش الباكستاني ملتزم بحماية أرواح وممتلكات السكان المحليين ضد التهديد الذي يشكله المسلحون. (النهاية)

س ب ك / ر ج



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