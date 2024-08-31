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لبنان: الاحتلال الاسرائيلي يلقي قنابل حارقة تسببت بحرائق واسعة في الجنوب

8/31/2024 11:50:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 31 - 8 (كونا) -- اكدت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان طائرات مسيرة معادية من قوات الاحتلال الاسرائيلي ألقت اليوم السبت مواد حارقة على أحراش في مناطق مختلفة من الجنوب تسببت باندلاع حرائق واسعة فيها.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية ان فرق فوج الإطفاء التابع لاتحاد بلديات قضاء (بنت جبيل) توجهت الى المكان الذي ألقت طائرات الاحتلال فيه القنابل الحارقة وتعمل على اخماد النيران وعدم توسعها وامتدادها الى مناطق اخرى.
واضافت الوكالة ان الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي شنت غارات متتالية على أطراف بلدة (مركبا) جهة بلدة (رب ثلاثين) وتسببت بأضرار مادية كبيرة. (النهاية)

ف ز / ر ج



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