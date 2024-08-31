لبنان: الاحتلال الاسرائيلي يلقي قنابل حارقة تسببت بحرائق واسعة في الجنوب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 31 - 8 (كونا) -- اكدت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان طائرات مسيرة معادية من قوات الاحتلال الاسرائيلي ألقت اليوم السبت مواد حارقة على أحراش في مناطق مختلفة من الجنوب تسببت باندلاع حرائق واسعة فيها.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية ان فرق فوج الإطفاء التابع لاتحاد بلديات قضاء (بنت جبيل) توجهت الى المكان الذي ألقت طائرات الاحتلال فيه القنابل الحارقة وتعمل على اخماد النيران وعدم توسعها وامتدادها الى مناطق اخرى.
واضافت الوكالة ان الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي شنت غارات متتالية على أطراف بلدة (مركبا) جهة بلدة (رب ثلاثين) وتسببت بأضرار مادية كبيرة. (النهاية)
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