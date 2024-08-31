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بارالمبياد باريس: الكويتي فيصل الراجحي يحصد البرونزية في نهائيات 5000 متر للجري على الكرسي

8/31/2024 11:50:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 31 - 8 (كونا) -- احرز البطل الكويتي فيصل الراجحي الميدالية البرونزية في نهائيات 5000 متر فئة (54 تي) في مسابقات الجري على الكرسي ضمن دورة الالعاب البارالمبية (باريس 2024).
واستطاع الراجحي ان يحقق المركز الثالث بتسجيل زمن قدره 99ر55ر10 دقائق في (ستاد دو فرانس) بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.
وجاء في المركز الاول الامريكي رومان تشك بتسجيله زمنا قدره 28ر55ر10 دقائق ليأتي في المركز الثاني بالميدالية الفضية السويسري مارسيل هاغ بزمن 78ر55ر10 دقائق ما يعني أن أجزاء من الثانية فقط حجبت الفوز بالذهبية عن الراجحي. (النهاية)

م ع / ر ج



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