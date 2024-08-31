(أتلتيكو مدريد) يخطف فوزا قاتلا من (أتلتيك) في الدوري الإسباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 31 - 8 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) فوزا قاتلا على منافسه (أتلتيك بلباو) بهدف دون رد اليوم السبت في إطار الجولة الرابعة من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة على ملعب (سان ماميس) بالتعادل السلبي من دون أهداف لكن أنخل كوريا نجح في خطف الفوز لفريق العاصمة بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وبذلك حصد (أتلتيكو مدريد) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بالترتيب العام للمسابقة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر (برشلونة) فيما تجمد رصيد (أتلتيك بلباو) عند أربع نقاط في المركز العاشر بالترتيب.
وفي مباريات
أخرى بالجولة نفسها حقق المتصدر (برشلونة) فوزا عريضا على (بلد الوليد) بسباعية نظيفة فيما يلعب (جيرونا) ضد (إشبيلية) وحامل اللقب (ريال مدريد) ضد (ريال بيتيس) غدا الأحد. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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