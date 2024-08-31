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(أتلتيكو مدريد) يخطف فوزا قاتلا من (أتلتيك) في الدوري الإسباني

8/31/2024 11:50:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 31 - 8 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) فوزا قاتلا على منافسه (أتلتيك بلباو) بهدف دون رد اليوم السبت في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة على ملعب (سان ماميس) بالتعادل السلبي من دون أهداف لكن أنخل كوريا نجح في خطف الفوز لفريق العاصمة بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وبذلك حصد (أتلتيكو مدريد) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بالترتيب العام للمسابقة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر (برشلونة) فيما تجمد رصيد (أتلتيك بلباو) عند أربع نقاط في المركز العاشر بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها حقق المتصدر (برشلونة) فوزا عريضا على (بلد الوليد) بسباعية نظيفة فيما يلعب (جيرونا) ضد (إشبيلية) وحامل اللقب (ريال مدريد) ضد (ريال بيتيس) غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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