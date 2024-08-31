(مانشستر سيتي) يتجاوز (ويستهام يونايتد) بثلاثية وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 31 - 8 (كونا) -- حقق فريق (مانشستر سيتي) انتصاره الثالث على التوالي وهذه المرة على حساب مضيفه (ويستهام يونايتد) بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري
الإنجليزي الممتاز بكرة القدم.
وتقدم الضيوف في النتيجة مبكرا وتحديدا عند الدقيقة العاشرة عن طريق المهاجم النرويجي ايرلينغ هالاند غير ان اصحاب الارض أدركوا التعادل بعد تسع دقائق بهدف سجله مدافع السيتي روبن دياش في مرماه بطريق الخطأ بعد ان اصطدمت كرة عرضية في قدمه.
وفي الدقيقة 30 نجح هالاند في احراز هدف التقدم الثاني لفريقه قبل ان يعود مرة اخرى لتسجيل الهدف الثالث (هاتريك) قبل نهاية الوقت الرسمي للقاء بسبع دقائق.
وهذه الثلاثية الثانية على التوالي التي يسجلها هالاند بعد ثلاثية الجولة السابقة في المباراة التي خاضها السيتي ضد الصاعد الجديد (ايبسويتش تاون).
وينفرد السيتي حاليا بالصدارة بالعلامة الكاملة وبفارق نقطتين عن (برايتون) و(أرسنال) في انتظار مباراة (ليفربول) امام مضيفه (مانشستر يوناتيد) يوم غد الاحد. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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