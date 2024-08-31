Sunday, 01 September 2024 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(مانشستر سيتي) يتجاوز (ويستهام يونايتد) بثلاثية وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

8/31/2024 11:50:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 31 - 8 (كونا) -- حقق فريق (مانشستر سيتي) انتصاره الثالث على التوالي وهذه المرة على حساب مضيفه (ويستهام يونايتد) بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم.
وتقدم الضيوف في النتيجة مبكرا وتحديدا عند الدقيقة العاشرة عن طريق المهاجم النرويجي ايرلينغ هالاند غير ان اصحاب الارض أدركوا التعادل بعد تسع دقائق بهدف سجله مدافع السيتي روبن دياش في مرماه بطريق الخطأ بعد ان اصطدمت كرة عرضية في قدمه.
وفي الدقيقة 30 نجح هالاند في احراز هدف التقدم الثاني لفريقه قبل ان يعود مرة اخرى لتسجيل الهدف الثالث (هاتريك) قبل نهاية الوقت الرسمي للقاء بسبع دقائق.
وهذه الثلاثية الثانية على التوالي التي يسجلها هالاند بعد ثلاثية الجولة السابقة في المباراة التي خاضها السيتي ضد الصاعد الجديد (ايبسويتش تاون).
وينفرد السيتي حاليا بالصدارة بالعلامة الكاملة وبفارق نقطتين عن (برايتون) و(أرسنال) في انتظار مباراة (ليفربول) امام مضيفه (مانشستر يوناتيد) يوم غد الاحد. (النهاية)

م ر ن / ر ج



MENAFN31082024000071011013ID1108623182

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث