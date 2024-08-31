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الرئيس التركي يؤكد مواصلة تطوير مشروع القبة الفولاذية للدفاع الجوي

8/31/2024 11:50:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 31 - 8 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت مضي بلاده قدما في تطوير مشروع "القبة الفولاذية" للدفاع الجوي بغية وضعه قيد التنفيذ.
وذكر أردوغان في كلمة بحفل تخريج عدد من منتسبي القوات الجوية في جامعة الدفاع الوطني بمنطقة (باقركوي) في اسطنبول أن التقدم الذي حققته تركيا في مجال الطائرات بدون طيار يحظى بإعجاب الشعوب الصديقة والشقيقة والعالم أجمع.
وأضاف "سنضع بمشيئة الله مشروع القبة الفولاذية الذي نطوره قيد التنفيذ بكامل عناصره وإن كان أحدهم يمتلك قبة حديدية فسيكون لدينا قبة فولاذية".
وشدد على أن بلاده تسعى جاهدة لصناعة وتطوير أو توريد جميع ما تحتاجه القوات الجوية التركية من صواريخ وأنظمة دفاع جوي.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب أكد أردوغان أن تركيا "ستقضي على مصدر التهديد الذي يشكله الانفصاليون لأمتنا وللعراقيين" في إشارة إلى تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي.
وفي 6 أغسطس الجاري قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة أردوغان تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي التركي وفق مصادر بالرئاسة التركية.
وفي إطار هذا المشروع تتعاون شركات الصناعات الدفاعية التركية (أسيلسان) و(روكتسان) و(إم كي إي) ومعهد دراسات وتطوير الصناعات الدفاعية التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية لتنفيذه علما أنه يوصف بأنه "نظام الأنظمة" كونه يجمع عدة أنظمة وأسلحة ذات ميزات وقوى مختلفة.
ومن المرتقب أن تكون "القبة الفولاذية" مزودة بأنظمة أسلحة الدفاع الجوي والرادار والأنظمة الكهروضوئية ووحدات الاتصالات ومحطات التحكم في القيادة والذكاء الصناعي لتصبح "حارسة" المجال الجوي لتركيا. (النهاية)

ط أ / ر ج



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