الرئيس التركي يؤكد مواصلة تطوير مشروع القبة الفولاذية للدفاع الجوي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنبول - 31 - 8 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت مضي بلاده قدما في تطوير مشروع "القبة الفولاذية" للدفاع الجوي بغية وضعه قيد التنفيذ.
وذكر أردوغان في كلمة بحفل تخريج عدد من منتسبي القوات الجوية في جامعة
الدفاع الوطني بمنطقة (باقركوي) في اسطنبول أن التقدم الذي حققته تركيا في مجال الطائرات بدون طيار يحظى بإعجاب الشعوب الصديقة والشقيقة والعالم أجمع.
وأضاف "سنضع بمشيئة الله مشروع القبة الفولاذية الذي نطوره قيد التنفيذ بكامل عناصره وإن كان أحدهم يمتلك قبة حديدية فسيكون لدينا قبة فولاذية".
وشدد على أن بلاده تسعى جاهدة لصناعة وتطوير أو توريد جميع ما تحتاجه القوات الجوية التركية من صواريخ وأنظمة دفاع جوي.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب أكد أردوغان أن تركيا "ستقضي على مصدر التهديد الذي يشكله الانفصاليون لأمتنا وللعراقيين" في إشارة إلى تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي.
وفي 6 أغسطس الجاري قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة أردوغان تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي التركي وفق مصادر بالرئاسة التركية.
وفي إطار هذا المشروع تتعاون شركات الصناعات الدفاعية التركية (أسيلسان) و(روكتسان) و(إم كي إي) ومعهد دراسات وتطوير الصناعات الدفاعية التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية لتنفيذه علما أنه يوصف بأنه "نظام الأنظمة" كونه يجمع عدة أنظمة وأسلحة ذات ميزات وقوى مختلفة.
ومن المرتقب أن تكون "القبة الفولاذية" مزودة بأنظمة أسلحة الدفاع الجوي والرادار والأنظمة الكهروضوئية ووحدات الاتصالات ومحطات التحكم في القيادة والذكاء الصناعي لتصبح "حارسة" المجال الجوي لتركيا. (النهاية)
ط أ / ر ج
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