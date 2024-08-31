البطل فيصل الراجحي يعرب عن سعادته بإحراز الميدالية الاولى للكويت في بارالمبياد باريس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من محمد العتيبي
باريس - 31 - 8 (كونا) -- اعرب البطل الكويتي فيصل الراجحي اليوم السبت عن سعادته الغامرة بعد أن أحرز الميدالية الاولى لدولة الكويت في نهائيات 5000 متر فئة (54 تي) بمسابقات الجري على الكرسي ضمن دورة الالعاب البارالمبية (باريس 2024).
وقال الراجحي في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المسابقة شهدت منافسة كبيرة سواء بالتصفيات يوم امس الجمعة أو بالجولة النهائية اليوم لاسيما مع ابطال العالم في هذا المحفل الدولي مضيفا أن إصراره الكبير ساعده على تحقيق الهدف.
وأهدى الراجحي هذا الانجاز لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والشعب الكويتي الكريم.
واكد انه سيكمل المشوار بنفس الهمة والاستعداد لنيل مراكز متقدمة بهدف رفع اسم الكويت عاليا.
وجاء الراجحي في المركز الثالث مسجلا زمنا وقدره 10 دقائق و55 ثانية و99 جزءا من الثانية محرزا بذلك الميدالية البرونزية في (ستاد دو فرانس) بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس. (النهاية)
م ع / ر ج
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