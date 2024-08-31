Sunday, 01 September 2024 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البطل فيصل الراجحي يعرب عن سعادته بإحراز الميدالية الاولى للكويت في بارالمبياد باريس

8/31/2024 11:50:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد العتيبي
باريس - 31 - 8 (كونا) -- اعرب البطل الكويتي فيصل الراجحي اليوم السبت عن سعادته الغامرة بعد أن أحرز الميدالية الاولى لدولة الكويت في نهائيات 5000 متر فئة (54 تي) بمسابقات الجري على الكرسي ضمن دورة الالعاب البارالمبية (باريس 2024).
وقال الراجحي في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المسابقة شهدت منافسة كبيرة سواء بالتصفيات يوم امس الجمعة أو بالجولة النهائية اليوم لاسيما مع ابطال العالم في هذا المحفل الدولي مضيفا أن إصراره الكبير ساعده على تحقيق الهدف.
وأهدى الراجحي هذا الانجاز لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والشعب الكويتي الكريم.
واكد انه سيكمل المشوار بنفس الهمة والاستعداد لنيل مراكز متقدمة بهدف رفع اسم الكويت عاليا.
وجاء الراجحي في المركز الثالث مسجلا زمنا وقدره 10 دقائق و55 ثانية و99 جزءا من الثانية محرزا بذلك الميدالية البرونزية في (ستاد دو فرانس) بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس. (النهاية)

م ع / ر ج



MENAFN31082024000071011013ID1108623180

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث