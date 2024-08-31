الألعاب البارالمبية: الصين تحتفظ بصدارة قائمة الميداليات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 31 - 8 (كونا) -- احتفظت الصين اليوم السبت بصدارة قائمة ترتيب الدول المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في باريس وذلك برصيد 20 ميدالية ذهبية متفوقة بذلك على بريطانيا التي لديها رصيد اجمالي يبلغ 25 ميدالية لكن في حوزتها 11 ذهبية فقط.
ويبلغ اجمالي ميداليات الصين 42 من بينها 20 ذهبية و15 فضية و7 برونزيات في حين أنه لدى بريطانيا 11 ذهبية و8 فضيات و6 برونزيات.
من جهتها احرزت فرنسا الدولة المضيفة ثماني ميداليات بما في ذلك ذهبية واحدة في اليوم الثالث من المنافسات ليصل العدد الإجمالي لميدالياتها إلى 17 من بينها 3 ذهبيات و6 فضيات و8 برونزيات.
وفيما يخص منافسات الترياتلون عقد اجتماع في وقت سابق اليوم بحضور ممثلي الترياتلون العالمي و(باريس 2024) بالاضافة الى الجهات الفرنسية المعنية بمراقبة جودة مياه نهر السين.
واتخذ المنظمون القرار بالإبقاء على منافسات الترياتلون البارالمبي المقررة يوم غد الأحد فيما ستستمر مراقبة الظروف الجوية وجودة المياه طوال الليل وسيتم التأكيد النهائي لجدول يوم السباق في وقت مبكر غدا.
وتستمر المنافسات حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصر غران باليه. (النهاية)
م ع / ر ج
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