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الألعاب البارالمبية: الصين تحتفظ بصدارة قائمة الميداليات

8/31/2024 11:50:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 31 - 8 (كونا) -- احتفظت الصين اليوم السبت بصدارة قائمة ترتيب الدول المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في باريس وذلك برصيد 20 ميدالية ذهبية متفوقة بذلك على بريطانيا التي لديها رصيد اجمالي يبلغ 25 ميدالية لكن في حوزتها 11 ذهبية فقط.
ويبلغ اجمالي ميداليات الصين 42 من بينها 20 ذهبية و15 فضية و7 برونزيات في حين أنه لدى بريطانيا 11 ذهبية و8 فضيات و6 برونزيات.
من جهتها احرزت فرنسا الدولة المضيفة ثماني ميداليات بما في ذلك ذهبية واحدة في اليوم الثالث من المنافسات ليصل العدد الإجمالي لميدالياتها إلى 17 من بينها 3 ذهبيات و6 فضيات و8 برونزيات.
وفيما يخص منافسات الترياتلون عقد اجتماع في وقت سابق اليوم بحضور ممثلي الترياتلون العالمي و(باريس 2024) بالاضافة الى الجهات الفرنسية المعنية بمراقبة جودة مياه نهر السين.
واتخذ المنظمون القرار بالإبقاء على منافسات الترياتلون البارالمبي المقررة يوم غد الأحد فيما ستستمر مراقبة الظروف الجوية وجودة المياه طوال الليل وسيتم التأكيد النهائي لجدول يوم السباق في وقت مبكر غدا.
وتستمر المنافسات حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصر غران باليه. (النهاية)

م ع / ر ج



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