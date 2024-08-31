واشنطن تدين الاجراءات الصينية ضد خفر السواحل الفلبيني في بحر الصين الجنوبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 31 – 8 (كونا) -– دانت الولايات المتحدة اليوم السبت ما اعتبرته "الاجراءات الخطيرة والتصعيدية" التي اتخذتها الصين ضد خفر السواحل الفلبيني بالقرب من جزر (سابينا) في بحر الصين الجنوبي امس الجمعة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي "إن الولايات المتحدة تقف الى جانب حليفتها الفلبين وتدين الاجراءات التصعيدية للصين ضد العمليات البحرية الفلبينية القانونية في محيط جزر (سابينا)".
واضاف ميلر "ان سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني اصطدمت عمدا ثلاث مرات بسفينة خفر السواحل الفلبيني التي كانت تمارس حريتها في الملاحة بالمنطقة الاقتصادية التابعة للفلبين ما تسبب في إلحاق ضرر بالسفينة وتعريض سلامة طاقمها للخطر".
واعتبر أن هذه الواقعة هي الاحدث في سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها الصين ضد الفلبين خلال شهر أغسطس الجاري لافتا الى "ان بكين عطلت بشكل عدواني العمليات الجوية والبحرية الفلبينية القانونية في بحر الصين الجنوبي بما في ذلك في جزر (سابينا)".
ورأى ميلر "أن مزاعم الصين غير القانونية بالسيادة الإقليمية على المناطق المحيطة وإجراءاتها العدوانية المتزايدة تهدد حريات الملاحة البحرية والجوية لجميع الدول".
ودعا المتحدث مجددا الصين إلى الالتزام بالقانون الدولي والكف عن ممارسة السلوك الخطير والمزعزع للاستقرار في المنطقة مذكرا بكين بمعاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين التي تنص على الدفاع عن القوات المسلحة الفلبينية وسفنها وطائراتها من اي اعتداء في بحر الصين الجنوبي. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN31082024000071011013ID1108623178
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