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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

8/31/2024 11:50:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3177503 باريس - البطل الكويتي فيصل الراجحي يحرز الميدالية البرونزية في نهائيات 5000 متر فئة (54 تي) في مسابقات الجري على الكرسي ضمن دورة الالعاب البارالمبية (باريس 2024) وهي الاولى للكويت في هذه الدورة.
3177502 بيروت - الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تؤكد ان طائرات مسيرة معادية من قوات الاحتلال الاسرائيلي ألقت مواد حارقة على أحراش في مناطق مختلفة من الجنوب تسببت باندلاع حرائق واسعة النطاق فيها.
3177478 إسطنبول - والي مدينة إسطنبول) داود غول يعلن إصابة خمسة أشخاص في هجوم مسلح شنه مجهولون على قسم الطوارئ في مستشفى حكومي بالطرف الأوروبي من المدينة.
3177501 اسلام اباد - الجيش الباكستاني يعلن أن 37 مسلحا على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون في العمليات الاستخباراتية التي ينفذها في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان. (النهاية)

ر ج



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