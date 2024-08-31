موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3177503 باريس - البطل الكويتي فيصل الراجحي يحرز الميدالية البرونزية في نهائيات 5000 متر فئة (54 تي) في مسابقات الجري على الكرسي ضمن دورة الالعاب البارالمبية (باريس 2024) وهي الاولى للكويت في هذه الدورة.
3177502 بيروت - الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تؤكد ان طائرات مسيرة معادية من قوات الاحتلال الاسرائيلي ألقت مواد حارقة على أحراش في مناطق مختلفة من الجنوب تسببت باندلاع حرائق واسعة النطاق فيها.
3177478 إسطنبول - والي مدينة إسطنبول) داود غول يعلن إصابة خمسة أشخاص في هجوم مسلح شنه مجهولون على قسم الطوارئ في مستشفى حكومي
بالطرف الأوروبي من المدينة.
3177501 اسلام اباد - الجيش الباكستاني يعلن أن 37 مسلحا على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون في العمليات الاستخباراتية التي ينفذها في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان. (النهاية)
ر ج
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