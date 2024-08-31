أسعار النفط تتراجع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تراجعت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لتوقعات بزيادة إمدادات تحالف أوبك بلس بدءًا من أكتوبر المقبل، إضافة إلى تراجع الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية الشهر القادم بعد صدور بيانات تشير إلى قوة إنفاق المستهلكين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، التي انتهى أجلها أمس، بمقدار 1.14 دولار أو 1.43 % لتصل إلى 78.80 دولارا للبرميل، مسجلة تراجعًا بنسبة 0.3 % على أساس أسبوعي و2.4 % على أساس شهري.
كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.36 دولار أو 3.11 % لتستقر عند 73.55 دولارا، مسجلة انخفاضًا بنسبة 1.7 % أسبوعيًّا و3.6 % في أغسطس.
MENAFN31082024000055011008ID1108623151
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.