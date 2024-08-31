أسعار النفط تتراجع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تراجعت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬عند‭ ‬التسوية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬مع‭ ‬تقييم‭ ‬المستثمرين‭ ‬لتوقعات‭ ‬بزيادة‭ ‬إمدادات‭ ‬تحالف‭ ‬أوبك‭ ‬بلس‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬كبير‭ ‬لأسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الشهر‭ ‬القادم‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬بيانات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬إنفاق‭ ‬المستهلكين‭. ‬وانخفضت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬برنت‭ ‬تسليم‭ ‬أكتوبر،‭ ‬التي‭ ‬انتهى‭ ‬أجلها‭ ‬أمس،‭ ‬بمقدار‭ ‬1‭.‬14‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬1‭.‬43 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬78‭.‬80‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل،‭ ‬مسجلة‭ ‬تراجعًا‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أسبوعي‭ ‬و2‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬شهري‭.‬

‮

‬كما‭ ‬هبطت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬الأمريكي‭ ‬بمقدار‭ ‬2‭.‬36‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬3.11 ‭%‬ ‭ ‬لتستقر‭ ‬عند‭ ‬73‭.‬55‭ ‬دولارا،‭ ‬مسجلة‭ ‬انخفاضًا‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬أسبوعيًّا‭ ‬و3‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭.‬