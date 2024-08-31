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أسعار الذهب ترتفع

8/31/2024 11:50:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سجلت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬1 ‭%‬ ،‭ ‬مدفوعةً‭ ‬بتوقعات‭ ‬بأن‭ ‬يقوم‭ ‬مجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‭ ‬بخفض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬وتوقعات‭ ‬المستثمرين‭ ‬التي‭ ‬تترقب‭ ‬بيانات‭ ‬التضخم‭ ‬الأمريكية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إشارات‭ ‬حول‭ ‬قرار‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭.‬

وصعد‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬2524‭.‬45‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية،‭ ‬بينما‭ ‬استقرت‭ ‬العقود‭ ‬الأمريكية‭ ‬الآجلة‭ ‬للذهب‭ ‬عند‭ ‬2560‭.‬3‭ ‬دولارا‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬كشفت‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬طلبات‭ ‬الإعانة‭ ‬للبطالة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمريكيين‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وسط‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬إعادة‭ ‬التوظيف،‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬استمرار‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدل‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭.‬

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