أسعار الذهب ترتفع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1 % ، مدفوعةً بتوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الشهر المقبل، وتوقعات المستثمرين التي تترقب بيانات التضخم الأمريكية للحصول على إشارات حول قرار البنك المركزي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 % ليصل إلى 2524.45 دولارا للأوقية، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2560.3 دولارا.
وفي وقت سابق كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض في عدد طلبات الإعانة للبطالة المقدمة من قبل الأمريكيين خلال الأسبوع الماضي، وسط تراجع في فرص إعادة التوظيف، مما يشير إلى احتمال استمرار ارتفاع معدل البطالة في أغسطس.
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