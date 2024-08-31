هجوم سيبراني يضرب مطار سياتل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تسبب هجوم سيبراني «محتمل» استهدف مطار سياتل تاكوما الدولي في الولايات المتحدة في تأخيرات لبعض الرحلات الجوية، حسبما أعلنت السلطات.
وقالت إدارة ميناء سياتل، التي تدير أيضاً مطار المدينة الدولي، إنها تعرضت لـ«هجوم سيبراني محتمل»، بدا أنه أثّر على مواقع الويب وأنظمة الهاتف.
ولاحظ الميناء في البداية الانقطاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ذكر المطار أنه «عانى انقطاعات معينة في النظام تشير إلى هجوم سيبراني محتمل».
وأوضح المطار أنه لا يزال يعاني انقطاعا، موضحاً: «ليس هناك وقت تقديري للعودة.. وتواصل فرق الميناء العمل لاستعادة الخدمة بشكل كامل».
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