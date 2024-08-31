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هجوم سيبراني يضرب مطار سياتل

8/31/2024 11:50:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تسبب‭ ‬هجوم‭ ‬سيبراني‭ ‬‮«‬محتمل‮»‬‭ ‬استهدف‭ ‬مطار‭ ‬سياتل‭ ‬تاكوما‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تأخيرات‭ ‬لبعض‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭.‬

وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬ميناء‭ ‬سياتل،‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬أيضاً‭ ‬مطار‭ ‬المدينة‭ ‬الدولي،‭ ‬إنها‭ ‬تعرضت‭ ‬لـ‮«‬هجوم‭ ‬سيبراني‭ ‬محتمل‮»‬،‭ ‬بدا‭ ‬أنه‭ ‬أثّر‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬الويب‭ ‬وأنظمة‭ ‬الهاتف‭.‬

ولاحظ‭ ‬الميناء‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬الانقطاعات‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ثم‭ ‬ذكر‭ ‬المطار‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عانى‭ ‬انقطاعات‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬هجوم‭ ‬سيبراني‭ ‬محتمل‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬المطار‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يعاني‭ ‬انقطاعا،‭ ‬موضحاً‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬وقت‭ ‬تقديري‭ ‬للعودة‭.. ‬وتواصل‭ ‬فرق‭ ‬الميناء‭ ‬العمل‭ ‬لاستعادة‭ ‬الخدمة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‮»‬‭.‬

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