برمجية خبيثة تنتحل صفة تطبيقات شهيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اكتشف‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬برمجية‭ ‬خبيثة‭ ‬جديدة‭ ‬تستهدف‭ ‬نظام‭ ‬ macOS ،‭ ‬مصممة‭ ‬لسرقة‭ ‬البيانات‭ ‬الحساسة‭ ‬للمستخدمين‭.‬

وأفاد‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬هاكر‭ ‬نيوز‮»‬،‭ ‬بأن‭ ‬البرمجية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬ Cthulhu ‭ ‬ Stealer ،‭ ‬تقلد‭ ‬تطبيقات‭ ‬شهيرة‭ ‬لخداع‭ ‬المستخدمين‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬كلمات‭ ‬المرور‭ ‬للنظام،‭ ‬وكلمات‭ ‬مرور‭ ‬خدمة‭ ‬أبل‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بكلمات‭ ‬المرور‭ ‬ iCloud ‭ ‬ Keychain ،‭ ‬ومحافظ‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية،‭ ‬والمزيد‭.‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برمجية‭ ‬ Cthulhu ‭ ‬ Stealer ‭ ‬متاحة‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬كخدمة‭ ‬مدفوعة‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬دولار‭ ‬شهرياً‭ ‬للمهاجمين‭ ‬السيبرانيين،‭ ‬وتكمن‭ ‬فعاليتها‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬التمويه‭ ‬وتقديم‭ ‬نفسها‭ ‬كبرنامج‭ ‬شرعي‭.‬

وقال‭ ‬الباحث‭ ‬الأمني‭ ‬رافي‭ ‬لاكشمانان،‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تنتحلها‭ ‬هذه‭ ‬البرمجية‭ ‬تشمل‭ ‬ CleanMyMac ،‭ ‬و Grand ‭ ‬ Theft ‭ ‬ Auto ‭ ‬ IV ،‭ ‬و Adobe ‭ ‬ GenP ،‭ ‬وهي‭ ‬أداة‭ ‬مفتوحة‭ ‬المصدر‭ ‬تستخدم‭ ‬لتفعيل‭ ‬تطبيقات‭ ‬ Adobe ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مفتاح‭ ‬تسلسلي‭.‬