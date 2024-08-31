برمجية خبيثة تنتحل صفة تطبيقات شهيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اكتشف باحثون في مجال الأمن الإلكتروني، برمجية خبيثة جديدة تستهدف نظام macOS ، مصممة لسرقة البيانات الحساسة للمستخدمين.
وأفاد موقع «ذا هاكر نيوز»، بأن البرمجية التي تحمل اسم Cthulhu Stealer ، تقلد تطبيقات شهيرة لخداع المستخدمين والحصول على كلمات المرور للنظام، وكلمات مرور خدمة أبل للاحتفاظ بكلمات المرور iCloud Keychain ، ومحافظ العملات الرقمية، والمزيد.
وأشار التقرير إلى أن برمجية Cthulhu Stealer متاحة منذ أواخر عام 2023 كخدمة مدفوعة بقيمة 500 دولار شهرياً للمهاجمين السيبرانيين، وتكمن فعاليتها في قدرتها الكبيرة على التمويه وتقديم نفسها كبرنامج شرعي.
وقال الباحث الأمني رافي لاكشمانان، إن بعض البرامج التي تنتحلها هذه البرمجية تشمل CleanMyMac ، و Grand Theft Auto IV ، و Adobe GenP ، وهي أداة مفتوحة المصدر تستخدم لتفعيل تطبيقات Adobe من دون الحاجة إلى مفتاح تسلسلي.
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