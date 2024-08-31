ميتا تلغي مشروع نظارة الواقع المختلط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قررت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬إيقاف‭ ‬مشروعها‭ ‬الخاص‭ ‬بنظارة‭ ‬الواقع‭ ‬المختلط‭ ‬المتطورة‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬منافسة‭ ‬نظارة‭ ‬أبل‭ ‬ Vision ‭ ‬ Pro ،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬لموقع‮«‬ The ‭ ‬ Information ‮»‬‭ .‬

وطلبت‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭

‬ Reality ‭ ‬ Labs ،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬أمريكية‭ ‬تقوم‭ ‬بإنتاج‭ ‬نظارات‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي،‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬لمراجعة‭ ‬المنتج‭ ‬حضره‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬مارك‭ ‬زوكربيرج‭.‬

ولفت‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النظارة‭ ‬التي‭ ‬عُرفت‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬لا‭ ‬جولا‮»‬ La ‭ ‬ Jolla ‭ ‬،‭ ‬بدأ‭ ‬تطويرها‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2027‭.‬

كما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشتمل‭ ‬نظارة‭ ‬الواقع‭ ‬المختلط‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬ OLED ‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر‭ ‬عالية‭ ‬الأداء،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬أبل‭ ‬في‭ ‬نظارتها‭ ‬ Vision ‭ ‬ Pro ‭.‬