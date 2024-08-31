ميتا تلغي مشروع نظارة الواقع المختلط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قررت شركة «ميتا» إيقاف مشروعها الخاص بنظارة الواقع المختلط المتطورة والتي كانت تهدف الى منافسة نظارة أبل Vision Pro ، وفق تقرير لموقع« The Information » .
وطلبت «ميتا» من الموظفين في
Reality Labs ، وهي شركة أمريكية تقوم بإنتاج نظارات الواقع الافتراضي، التوقف عن العمل على الجهاز بعد اجتماع لمراجعة المنتج حضره الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.
ولفت التقرير إلى أن النظارة التي عُرفت باسم «لا جولا» La Jolla ، بدأ تطويرها في نوفمبر من العام الماضي، وكان من المقرر إطلاقها في عام 2027.
كما كان من المتوقع أن تشتمل نظارة الواقع المختلط على شاشات OLED متناهية الصغر عالية الأداء، على غرار تلك التي تستخدمها أبل في نظارتها Vision Pro .
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