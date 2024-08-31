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مشروع وشيك لإقامة مدينة سيارات بالماضونة

8/31/2024 11:48:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان- كشف مصدر حكومي مطلع أن الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات التي تجريها مع مستثمر إماراتي لإقامة مشروع "مدينة سيارات" في منطقة الماضونة جنوب شرق عمان.
وبين المصدر في تصريح لـ"الغد"، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع بين شركة رؤية عمان الذراع الاستثمارية لأمانة عمان الكبرى، والمستثمر الإماراتي قبل نهاية العام.
وبحسب المصدر يصل حجم الاستثمار بهذا المشروع الى 100 مليون دولار على مساحة تبلغ 900 دونم، فيما ستشهد المرحلة الاولى للتنفيذ إستغلال 300 دونم من إجمالي المشروع.
ويعتبر المشروع ضمن الفرص الاستثمارية التي طرحتها شركة رؤية عمان، فيما يتمثل بإنشاء مدينة سيارات مصغرة تجمع وكالات السيارت الجديدة والمستعملة في عمان، وتقوم مدينة السيارات بربط الزبائن مع معارض السيارات المتوفرة ومقدمي الخدمات ذات العلاقة بمعاملات السيارات وتوفير بديل وفق إيجارات "معتدله" في المنطقة الجديدة، وتضم مراكز ترخيص وتخليص وجمركا وفحص مركبات وشركات تأمين وبنوكا.
ويقع المشروع في الماضونة جنوب شرق عمان، في موقع استراتيجي قرب تقاطع "كوريدور عمان" للتطوير مع شارع الماضونة والذي يعتبر تقاطعا مهما يصل بين جوانب العاصمة عمان المختلفة.
كما أن "كوريدور عمان" للتطوير يغذي شارع المطار، بينما يمتد شارع الماضونة على امتداد المجمعات السكنية في جنوب شرق عمان.
وبحسب الشركة، يأتي الهدف الأساسي من المشروع إيجاد محطة واحدة مركزية ومتخصصة لتقديم جميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء السيارات ونقل الملكية ومعاملات الترخيص، كلها في مكان واحد.
يشار إلى أن شركة "رؤية عمان للاستثمار والتطوير"، أسست في العام 2018، لتوفير فرص نوعية للمستثمرين تساهم في تنويع أصولهم واستثماراتهم لتحقيق عوائد مجدية.
تعد الشركة المطور الرئيس للأراضي وحقوق الاستثمار المملوكة للأمانة، وتقدم العديد من فرص الاستثمار في الأراضي والأصول وحقوق الاستثمار، للمستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ مشاريع ناجحة ومجدية والمساهمة في نهضة عمان والمملكة.
كما تقدم الشركة خيارات عديدة من مخزون الأراضي وحقوق الاستثمار (مواقف، إعلانات، حلول المدينة الذكية) المتاحة لأصحاب الأفكار الاستثمارية.
كما توفر الشركة مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي تلبي حاجات السوق والمستثمرين من خلال خيارات استثمارية عدة، تعبر عن شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، وذلك في سبيل تحقيق عوائد عبر مشاريع مستدامة تواكب مشهد الأردن الحضاري الحديث.
وبحسب بيانات رسمية يبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية بالمملكة حوالي 15 مليار دولار موزعة على قطاعات حيوية، كالسياحة، الصناعة، الطاقة، التعدين، والبنية التحتية وغيرها.

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