مشروع وشيك لإقامة مدينة سيارات بالماضونة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان- كشف مصدر حكومي
مطلع أن الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات التي تجريها مع مستثمر إماراتي لإقامة مشروع "مدينة سيارات" في منطقة الماضونة جنوب شرق عمان.
وبين المصدر في تصريح لـ"الغد"، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع بين شركة رؤية عمان الذراع الاستثمارية لأمانة عمان الكبرى، والمستثمر الإماراتي قبل نهاية العام.
وبحسب المصدر يصل حجم الاستثمار بهذا المشروع الى 100 مليون دولار على مساحة تبلغ 900 دونم، فيما ستشهد المرحلة الاولى للتنفيذ إستغلال 300 دونم من إجمالي المشروع.
ويعتبر المشروع ضمن الفرص الاستثمارية التي طرحتها شركة رؤية عمان، فيما يتمثل بإنشاء مدينة سيارات مصغرة تجمع وكالات السيارت الجديدة والمستعملة في عمان، وتقوم مدينة السيارات بربط الزبائن مع معارض السيارات المتوفرة ومقدمي الخدمات ذات العلاقة بمعاملات السيارات وتوفير بديل وفق إيجارات "معتدله" في المنطقة الجديدة، وتضم مراكز ترخيص وتخليص وجمركا وفحص مركبات وشركات تأمين وبنوكا.
ويقع المشروع في الماضونة جنوب شرق عمان، في موقع استراتيجي قرب تقاطع "كوريدور عمان" للتطوير مع شارع الماضونة والذي يعتبر تقاطعا مهما يصل بين جوانب العاصمة عمان المختلفة.
كما أن "كوريدور عمان" للتطوير يغذي شارع المطار، بينما يمتد شارع الماضونة على امتداد المجمعات السكنية في جنوب شرق عمان.
وبحسب الشركة، يأتي الهدف الأساسي من المشروع إيجاد محطة واحدة مركزية ومتخصصة لتقديم جميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء السيارات ونقل الملكية ومعاملات الترخيص، كلها في مكان واحد.
يشار إلى أن شركة "رؤية عمان للاستثمار والتطوير"، أسست في العام 2018، لتوفير فرص نوعية للمستثمرين تساهم في تنويع أصولهم واستثماراتهم لتحقيق عوائد مجدية.
تعد الشركة المطور الرئيس للأراضي وحقوق الاستثمار المملوكة للأمانة، وتقدم العديد من فرص الاستثمار في الأراضي والأصول وحقوق الاستثمار، للمستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ مشاريع ناجحة ومجدية والمساهمة في نهضة عمان والمملكة.
كما تقدم الشركة خيارات عديدة من مخزون الأراضي وحقوق الاستثمار (مواقف، إعلانات، حلول المدينة الذكية) المتاحة لأصحاب الأفكار الاستثمارية.
كما توفر الشركة مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي تلبي حاجات السوق والمستثمرين من خلال خيارات استثمارية عدة، تعبر عن شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، وذلك في سبيل تحقيق عوائد عبر مشاريع مستدامة تواكب مشهد الأردن الحضاري الحديث.
وبحسب بيانات رسمية يبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية بالمملكة حوالي 15 مليار دولار موزعة على قطاعات حيوية، كالسياحة، الصناعة، الطاقة، التعدين، والبنية التحتية وغيرها.
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