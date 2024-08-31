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آثار غزة وحرب التاريخ.. توثيق لمحاولات الاحتلال طمس الهوية الفلسطينية

8/31/2024 11:48:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- صدر عن دار الفينيق للنشر والتوزيع، كتاب بعنوان "آثار غزة وحرب التاريخ"، للكاتب والمؤرخ الفلسطيني حسام أبو النصر.
الكتاب يسلط الضوء على خطر العدوان الإسرائيلي المتكرر والممنهج على غزة، والذي يسعى إلى تدمير الآثار الفلسطينية في المدينة، وتغيير معالمها مما يؤثر على النسق التاريخي لها، وصولا إلى محاولة طمس الهوية الفلسطينية فيها.
وزير الثقافة الفلسطيني عماد عبدالله حمدان يشير في "تقديم"، للكتاب إلى أن هذا الكتاب يوثق العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، على جنوب فلسطين واستباحة مدن وبلدات ومخيمات، حيث يستهدف هذا العدوان كل ما استطاعت إليه آلة الشر من قتل وتدمير وتحطيم، ولم يكن التاريخ وشواهده التي استهدفها إلا دلالة على حربة المسعورة منذ احتلاله أرضنا الفلسطينية في العام 1948، ظنا منه أنه بمقدوره سلبه ونهبه وتزويره، وأن يغير أو يشوه أو يمحو وجودنا على أرضنا، فكل شيء ينبت من داخلها يحمل رائحة أجدادنا وسماتهم وصفاتهم ولونهم الذي تلون بترابها.
ويرى حمدان، أن هذا الكتاب التوثيقي جاء ليساهم في فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا وتاريخنا وثقافتنا الوطنية الفلسطينية، وكوثيقة ودليل آخر على ما دمره الاحتلال من آثار وتراث حضاري وإنساني، وليوضح بالتفصيل المواقع التي استهدفت وشكل هذا الاستهداف، وتوضيح تاريخي لهذه الأماكن، لتبقى شاهدة على هذه المقتلة المستمرة حتى الآن، ومستندا إلى الدارسين والباحثين، وذاكرة صلبة على فعل هذا الاحتلال.
ويرى رئيس المجلس العربي للآثاريين العرب د. محمد الكحلاوي، أنه منذ أن انتفض الشعب الفلسطيني في غزة مدافعا عن وطنه، وحمامات الدم والمجازر الصهيونية تحصد آلاف الأرواح من الأطفال والنساء، لافتا إلى أن هذه الصهيونية استباحت حرمة المرضى والمصابين في المستشفيات بعد أن دمرتها بالكامل، بينما حكومات العالم الغربي تشرعن لإسرائيل جرائمها ومن المؤسف والمخزي أن توافقها بعض الحكومات الإسلامية والعربية، إما خوفا من معاداة الغرب أو طمعا في إعطاء الثقة لإسرائيل، إلا أن هذا لم يمنع شعب غزة الأبي من الصمود وراء رجال المقاومة، جسدا واحدا، وهذا ليس جديدا على شعب عصي على أعدائه منذ آلاف السنين، واليوم هذا الشعب الأبي الذي يعاني منذ سنوات من حصار خانق غلقت فيه الأبواب وأحكمت عليه المنافذ، وقطرت أرزاقة وقطعت عنه شرايين الحياة من ماء وكهرباء وغذاء.
ويقول الكحلاوي: "إن كل هذا لم يثن الشعب عن ممارسة حقه في البقاء والدفاع عن وجوده والصمود والوقوف مع مقاوميه"، ومن الجدير بالذكر، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا في غزة كان له هدف آخر غير معلن، وهو استهداف بهمجية وعدوانية وتدمير الذاكرة التاريخية لمدينة غزة وطمس ومحو هويتها أمام أعين المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتراث، من دون شجب أو تنديد بمخاطر هذا التدمير الذي يذكرنا بهجمات التتار الوحشية على بغداد.
ويدعو الكحلاوي إلى ضرورة التذكير كيف حركت اليونسكو العالم عندما أقدمت طالبان على هدم التماثيل البوذية، ولكن عندما تعلق الأمر بغزة وآثارها وتاريخها، فلم يحرك العالم ساكنا، واليوم أصبح شغلنا الشاغل كمتخصصين متابعة ما تتعرض له آثار غزة عن طريق حصرها بواسطة زملاء لنا يمدوننا من وقت لآخر بالاعتداءات التي تتعرض لها المواقع والمباني الأثرية في غزة، من مساجد ومدارس وكنائس وأديرة ودور وقصور وحمامات ومتاحف، لنتمكن من حصرها في قوائم، ولكن بمجرد الانتهاء من الحصر، يغدو هذا الحصر قديما يتبعه ملحق جديد، ليتماشى مع الأعداد المتتالية من الآثار التي يتم قصفها وتدميرها بشكل يومي.
ويؤكد الكحلاوي أن مؤلف هذا الكتاب هو أحد مؤرخي فلسطين المخلصين، وكتابه جامع مانع يوثق بدقة كاملة الدمار الذي لحق بتاريخ غزة، ويؤكد الكاتب أنه لا يقارن مع الأحداث والصراعات التي واجهتها غزة في حروبها السابقة مع إسرائيل، حيث قدر المؤلف نسبة الدمار الذي لحق بالآثار والمباني التاريخية
بـ"70 %"، من تراث غزة، ومن الطبيعي أن هذه النسبة في تصاعد مستمر نتيجة استمرار العدوان وأهدافه المعلنة والمبطنة لمحو ذاكرة المدينة وهويتها وعروبتها.
ويوضح الكحلاوي، أن الكتاب فيه جهد كبير ودقة في المعلومات، للوقوف على الآثار المدمرة التي شملها الكتاب بالرصد، ويمثل في مجمله وثيقة ومصدرا مهما، حيث اعتمد فيه على المسح الميداني في توثيق المعلومات نصا وصورة، وقد اتبع منهجية علمية صحيحة في تقديم موضوع الكتاب المكون من مقدمة وثلاثة فصول خصص الأول لغزة والواقع التاريخي والجغرافي، فيما خصص الفصل الثاني للمعالم الدينية والأثرية فيها، أما الفصل الثالث، فقد اشتمل على حصر للاعتداءات الإسرائيلية على الآثار في غزة، واهتم بملخص واف حول ما أنجزه من نتاج تضمن حصرا دقيقا شاملا للآثار والمباني والمواقع، مما يجعله مصدرا لا غنى عنه في توثيق الجرائم الإسرائيلية في حق البشر والحجر في غزة.
ويقول مؤلف الكتاب المؤرخ حسام أبو النصر: "إن كتابه يوثق للدمار الذي لحق بتاريخ غزة بعد حرب السابع من أكتوبر 2023، حيث تعد الأخطر والأعنف والأكبر، حيث دمرت الصهيونية ملامح تاريخ المدينة تدميرا شبه كامل، مبينا أنه رغم عمله في مجال توثيق الآثار والمخطوطات منذ أكثر من 20 عاما، إذ تعرضت غزة لحروب عدة، أبرزها العامين 2008، و2014، اللتان دمر فيهما جزء من هذه الآثار، إلا أن حرب 2023، مسحت حوالي 70 %، من المعالم الأثرية والتاريخية في القطاع، في مشهد يذكرنا بالمغول والتتار وما فعلوه في بغداد، مما يدل على أن الاستهداف لغزة ليس فقط للسكان الذين فاق عدد شهدائهم 35 ألف شهيد".
ويؤكد أبو النصر، أن الاحتلال يهدف إلى محو تاريخ غزة عن الخريطة الجغرافية، ليضرب الاحتلال الفاشي الإسرائيلي بعرض الحائط كل القوانين الدولية ليس فيما يخص الممتلكات الثقافية والتاريخية أثناء الحروب فحسب، بل وصل إلى الصحفيين الذين تجاوز عدد شهدائهم أكثر من 140 شهيدا، والمدنيين، والمثقفين والأكاديميين، والكتاب، والفنانين، والأطباء والمستشفيات، والكنائس والمساجد، وكل ما هو فلسطيني، في مشهد يعيدنا إلى هيروشيما، بل والحربين العالميتين الأولى والثانية.
ويشرح المؤلف أن الهدف من هذا الكتاب هو "توثيق تاريخ المدينة الذي فُقد، وليكن شاهدا على دمار ما بعد حرب السابع من أكتوبر، وليوضح أهمية الآثار التي تمثل تاريخ ومكانة غزة الحضارية منذ تأسيسها قبل الميلاد وحتى وقتنا الحاضر، وذلك من خلال سرد تاريخي لهذه الآثار، وكذلك أهم الاعتداءات الإسرائيلية عليها منذ العام 1967، حتى 2008، كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية تشمل الحروب الأخيرة على غزة وصولا إلى حرب السابع من أكتوبر، والتي أتت على عدد كبير من الآثار وشهدت أكبر تصعيد واندثار للكثير منها".
ويؤكد أبو النصر في خاتمة الكتاب أنه سرد التاريخ من خلال عرض أثري يوضح أهم المعالم التي بقيت لحضارات مرت على المدينة تاريخيا في الفصل الأول، مما أعطاه صبغة دينية ومعمارية وأثرية، تركت إرثا كبيرا من المخطوطات والروايات التي تحكي عن مجد تاريخها، وحرصت على أن أسرد تاريخ غزة مع إعطاء دلائل أثرية تؤكد المعلومة التاريخية، خاصة أن كثيرا من البحث التاريخي يحتاج لإعادة النظر من خلال التحقق بالدلائل الملوسة لهذا التاريخ، حيث تلعب الآثار والوثائق الدور المهم والأكبر فيها.
ويتابع، أعتقد أن غزة فقدت الكثير من آثارها، مقارنة بالسرد التاريخي المصاحب لحضارتها، وأن هناك تغيرات كبيرة أثرت في معالمها، من عوامل سياسية وحروب، وعوامل طبيعية، من زلازل وتغيرات جوية، وغيرها من العوامل التي أوصلتها إلى شكلها الحالي، والذي ما يزال يتعرض لتغيير كبير؛ بسبب العدوان المستمر على القطاع، ولكن بالمجمل، فإن الآثار الباقية تؤكد تسلسل الأحداث المذكورة في الكتب والمراجع، وتتوافق معها، مع اختلاف بعض المؤرخين على بعض التواريخ، ولكنهم بالمجمل متفقون على العصر والحقبة، وأغلب الآثار تدل مكتشفاتها على زمنها وتاريخها، بما يتوافق مع البحث العلمي، والأثري في مناطق كثيرة في العالم، وهناك كثير من "الأوباد"، ما تزال تكتشف، وكلما ظهر شيء جديد منها، يؤكد أو يغير أي حقيقة تاريخية ذكرت سابقا، وبالتأكيد، فإن ما أظهره الكتاب يؤكد لنا أن غزة كانت مدينة زاخرة عامرة، وكانت جزءا من حضارة فلسطين المشرقة بكامل ما تحمله.
وخلص إلى أن هذا الكتاب هو امتداد لما كتب عن تاريخ هذه المدينة، مع حرصنا على سرد هذا التاريخ مرافقا لبقاياه الأثرية التي تؤكد صحة هذه الروايات، وليكون هذا الكتاب وثيقة لما فقد من آثار غزة خلال الحروب، التي شنت عليها على مدار سنوات، وقد تكون حرب السابع من أكتوبر 2023، أعنفها على الإطلاق، غيرت معالم القطاع بالكامل، وأخفت المعالم الأثرية إلى الأبد، مع التأكيد أنه من خلال صدور هذا الكتاب، ما يزال العدوان مستمرا على غزة وذلك مما قد يضيف بعض المعلومات حول معالم أثرية كانت تعرضت لتدمير جزئي دمرت كليا، أو مواقع لم تصب من قبل تم تدميرها بعد صدور هذا الكتاب.

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