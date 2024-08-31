اجتماع أردني- عراقي يناقش سير العمل بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ناقش اجتماع اردني- عراقي عقد في مكاتب شركة الكهرباء الوطنية اليوم السبت سير العمل بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وناقش الاجتماع الذي ترأسه عن شركة الكهرباء الوطنية المدير العام الدكتور سفيان البطاينة وعن الجانب العراقي مدير عام الشركة العامة لنقل الكهرباء / المنطقة الوسطى المهندس رياض عريبي بحضور
المعنيين من الطرفين، تقدم سير العمل في مشروع الربط الكهربائي الاردني- العراقي والتزويد على جهد 400 ك.ف.
وتوقع الجانبان الأردني والعراقي انجاز المشروع بنهاية شهر نيسان من عام 2025.
واكد الجانبان اهمية تمديد عقد تزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية على جهد 132ك.ف والذي ستنتهي مدته التعاقدية مع نهاية شهر ايلول الجاري واتفقا على الاجراءات المطلوبة من كلا الطرفين لاتمام توقيع التمديد لعقد التزويد بحيث تنتهي مدة هذا التمديد مع بدء التزويد على جهد 400 ك.ف.
وضمن اطار مشروع الربط الكهربائي اكد الجانبان الاردني والعراقي السعي المشترك الدائم لتعزيز كافة اشكال التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
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