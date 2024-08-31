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هذا ما سيحدث لجسمك حين تنام أقل من 7 ساعات يومياً

8/31/2024 11:48:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعلم أن الحصول على كمية كافية من النوم هو شيء هام للصحة العامة، حيث أن النوم ضروري ليرتاح الجسد، ويصلح ويجدد نفسه، لكن ماذا يحدث للجسم عند النوم أقل من 7 ساعات؟


الضعف الإدراكي
تؤثر قلة النوم على الذاكرة والانتباه ومهارات اتخاذ القرار. وهذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في التركيز، وانخفاض الإنتاجية، وضعف الأداء في الدراسة أو العمل.

زيادة خطر وقوع الحوادث
يؤدي الحرمان من النوم إلى إضعاف التنسيق ووقت رد الفعل، مما يزيد من احتمال وقوع حوادث أثناء القيادة أو تشغيل الآلات أو أداء مهام أخرى يحتمل أن تكون خطرة.

ضعف جهاز المناعة
يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى إضعاف جهاز المناعة، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا.

تغيرات المزاج
يمكن أن يؤدي عدم كفاية النوم إلى العصبية وتقلب المزاج وزيادة القلق وزيادة خطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية، مثل الاكتئاب والقلق.

زيادة الوزن
الحرمان من النوم يخل بتوازن هرمونات الجوع، مما يسبب زيادة الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة مع مرور الوقت.

زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة
تم ربط قلة النوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأنواع معينة من السرطان.

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