هذا ما سيحدث لجسمك حين تنام أقل من 7 ساعات يومياً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعلم أن الحصول على
كمية كافية من النوم هو شيء هام للصحة العامة، حيث أن النوم ضروري ليرتاح
الجسد، ويصلح ويجدد نفسه، لكن ماذا يحدث للجسم عند النوم أقل من 7 ساعات؟
الضعف الإدراكي
تؤثر
قلة النوم على الذاكرة والانتباه ومهارات اتخاذ القرار. وهذا يمكن أن يؤدي
إلى صعوبة في التركيز، وانخفاض الإنتاجية، وضعف الأداء في الدراسة أو
العمل.
زيادة خطر وقوع الحوادث
يؤدي
الحرمان من النوم إلى إضعاف التنسيق ووقت رد الفعل، مما يزيد من احتمال
وقوع حوادث أثناء القيادة أو تشغيل الآلات أو أداء مهام أخرى يحتمل أن تكون
خطرة.
ضعف جهاز المناعة
يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى إضعاف جهاز المناعة، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا.
تغيرات المزاج
يمكن
أن يؤدي عدم كفاية النوم إلى العصبية وتقلب المزاج وزيادة القلق وزيادة
خطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية، مثل الاكتئاب والقلق.
زيادة الوزن
الحرمان
من النوم يخل بتوازن هرمونات الجوع، مما يسبب زيادة الشهية والرغبة
الشديدة في تناول الطعام غير الصحي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن
والسمنة مع مرور الوقت.
زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة
تم ربط قلة النوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأنواع معينة من السرطان.
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