سبب فشل تشلسي في ضم النيجيري أوسيمين من نابولي



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، قدم تشلسي عرضا أخيرا لأوسيمين في الساعات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات لكنه لم يتلق أي رد من المهاجم.

وكان "البلوز" يأمل في أن يوافق أوسيمين على حزمة تعتمد على الحوافز، حيث قدم مالك تشلسي، تود بوهلي، هيكلًا للأجور لتقليل الإنفاق.



وقالت "سكاي سبورت إيطاليا" إن "تشلسي عرض على أوسيمين 4 ملايين يورو فقط بالموسم (أقل من نصف راتبه الحالي البالغ 10 ملايين)، إضافة إلى 4 ملايين أخرى كمكافآت مرتبطة بالأداء".

وأضافت أن "المكافآت مقسمة إلى 2 مليون يورو يرتبطان بتأهل البلوز لدوري الأبطال، ومليونين آخرين يتعلقان بالأهداف، والمباريات مع النادي".



كما كشفت تقارير عن زيارة إداريين في تشلسي إلى نابولي في محاولة لإقناع أوسيمين بالانضمام إلى البلوز.



وواجه تشلسي نادي الأهلي السعودي، الذي عرض 87.95 مليون دولار لضم النيجيري.



وبحسب صحيفة "ذا صن" طالب أوسيمين 656 ألف دولار كأجر أسبوعي وهو رقم لم يكن لا تشلسي ولا الأهلي على استعداد لدفعه.

وأكدت التقارير أن أوسيمين سيكون خارج تشكيلة نابولي لهذا الموسم لأن كونتي غير مقتنع بأنه مفيد لمشروعه وحتى إنه منح رقم قميصه "9" إلى البلجيكي روميلو لوكاكو الوافد الجديد، مما يعني أن العلاقة بين الطرفين مقطوعة وعلى أوسيمين البحث عن مستقبله خارج أسوار النادي الإيطالي.



كما ارتبط إيفان توني أيضًا بالانتقال إلى ستامفورد بريدج في يوم الموعد النهائي لكن الأهلي السعودي فاز بالسباق في نهاية المطاف.

في المقابل تمكن المدرب إنزو ماريسكا من إضافة تعزيزات هجومية مثل جادون سانشو من مانشستر يوناتيد، الذي وصل على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء.