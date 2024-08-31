الصفدي: سنتصدى لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن إسرائيل وحدها مسؤولة عن التصعيد الخطير في المنطقة.
وأضاف الصفدي في تغريدة له، فجر الأحد، عبر منصة "إكس"، أن عدوان إسرائيل الدموي الحالي على
الضفة الغربية المحتلة جزء من مخططها التصعيدي المدفوع بالعقائدية العنصرية
الإلغائية المتطرفة التي تقود الحكومة الاسرائيلية، مؤكدا إدانة هذا العدوان، ورفض المزاعم الكاذبة التي يروجها وزراء إسرائيليون
عنصريون لتبريره.
وطالب المجتمع الدولي أن يتحرك فورا لكبح العدوانية
الاسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال وقتلته وغطرسته، وتجنيب
المنطقة تبعاته الكارثية.
وأشار إلى أن كل ما تدعيه إسرائيل حول أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية كذب، مؤكدا رفض
يزعمه وزراؤها العنصريون المتطرفون الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم
الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم.
وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية
والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة
هم الخطر الأكبر على الأمن والسلم.
وقال الصفدي، "ننسق مع أشقائنا لاتخاذ كل الخطوات المتاحة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية
ولوقف حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتهديدها لأمن المنطقة، وسنتصدى لأي
محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل
إمكاناتنا."
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