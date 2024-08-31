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الصفدي: سنتصدى لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها

8/31/2024 11:48:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن إسرائيل وحدها مسؤولة عن التصعيد الخطير في المنطقة.

وأضاف الصفدي في تغريدة له، فجر الأحد، عبر منصة "إكس"، أن عدوان إسرائيل الدموي الحالي على الضفة الغربية المحتلة جزء من مخططها التصعيدي المدفوع بالعقائدية العنصرية الإلغائية المتطرفة التي تقود الحكومة الاسرائيلية، مؤكدا إدانة هذا العدوان، ورفض المزاعم الكاذبة التي يروجها وزراء إسرائيليون عنصريون لتبريره.

وطالب المجتمع الدولي أن يتحرك فورا لكبح العدوانية الاسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال وقتلته وغطرسته، وتجنيب المنطقة تبعاته الكارثية.

وأشار إلى أن كل ما تدعيه إسرائيل حول أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية كذب، مؤكدا رفض يزعمه وزراؤها العنصريون المتطرفون الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة هم الخطر الأكبر على الأمن والسلم.

وقال الصفدي، "ننسق مع أشقائنا لاتخاذ كل الخطوات المتاحة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية ولوقف حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتهديدها لأمن المنطقة، وسنتصدى لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل إمكاناتنا."

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