Sunday, 01 September 2024 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخلود يصطاد نصراويا

8/31/2024 11:45:07 PM
(MENAFN- Al Watan) اقترب الخلود من التوقيع مع لاعب النصر، نواف بوشل، الذي خرج من حسابات مدربه البرتغالي لويس كاسترو، وذكرت مصادر أن المفاوضات ما بين إدارتي النصر والخلود وصلت لمراحل متقدمة، من أجل إقناع العالمي بالتخلي عن اللاعب، الذي انضم للعالمي صيف 2023 قادمًا من الفتح، علمًا أن عقده مع النادي يمتد حتى 2027.

MENAFN31082024000089011017ID1108623131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث