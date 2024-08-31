الخلود يصطاد نصراويا
التاريخ
8/31/2024 11:45:07 PM
(MENAFN
- Al Watan)
اقترب الخلود من التوقيع مع لاعب
النصر، نواف بوشل، الذي خرج من حسابات مدربه البرتغالي لويس كاسترو، وذكرت مصادر أن المفاوضات ما بين إدارتي النصر والخلود وصلت لمراحل متقدمة، من أجل إقناع العالمي بالتخلي عن اللاعب، الذي انضم للعالمي صيف 2023 قادمًا من الفتح، علمًا أن عقده مع النادي يمتد حتى 2027.
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