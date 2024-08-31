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الاتحاد يتجه إلى العمري

8/31/2024 11:45:07 PM
(MENAFN- Al Watan) توجهت بوصلة الاتحاد إلى مدافع النصر، عبد الإله العمري بعد أن منحه ناديه الضوء الأخضر للرحيل، ويأتي اهتمام العميد بالتوقيع مع الدولي العمري، بنظام الإعارة لموسم واحد، عقب رفض مدافع وست هام، المغربي نايف أكرد عرضا رسميا من العميد، للتعاقد معه مقابل ما يقارب 21 مليون ريال ((5 ملايين يورو)) لمدة موسم واحد بنظام الإعارة، مع إدراج خيار شراء المتبقي من العقد بقيمة تصل إلى 83 مليون ريال ((20 مليون يورو)).

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