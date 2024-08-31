الاتحاد يتجه إلى العمري

الاتحاد يتجه إلى العمري
التاريخ
8/31/2024 11:45:07 PM
(MENAFN
- Al Watan)
توجهت بوصلة الاتحاد إلى مدافع النصر، عبد الإله العمري بعد أن منحه ناديه الضوء الأخضر للرحيل، ويأتي اهتمام العميد بالتوقيع مع الدولي العمري، بنظام الإعارة لموسم واحد، عقب رفض مدافع وست هام، المغربي نايف أكرد عرضا رسميا من العميد، للتعاقد معه مقابل ما يقارب 21 مليون ريال ((5 ملايين يورو)) لمدة موسم واحد بنظام الإعارة، مع إدراج خيار شراء المتبقي من العقد بقيمة تصل إلى 83 مليون ريال ((20 مليون يورو)).
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