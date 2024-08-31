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المسلسلات السعودية الأكثر مشاهدة

8/31/2024 11:44:56 PM
(MENAFN- Al Watan) يقاطع 16% من أفراد المجتمع منصات المشاهدة، حيث لا يعرفون ولا يستخدمون أي منصة منها، مقابل 84% من أفراد المجتمع يستخدمون واحدة على الأقل، في وقت تسيطر منصات المشاهدة على الفئة العمرية من 18-34 سنة، ويفضل 23% من السعوديين استخدام منصتي شاهد ونتفليكس، مقابل 14% يستخدمون منصتي شاهد وstc tv، وتصدرت المسلسلات السعودية أكثر البرامج مشاهدة بـ15%.
1322 مشاركا
كشفت دراسة المركز السعودي لاستطلاعات الرأي للعام الحالي، أجريت على 1322 سعوديا، ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر، وسؤالهم عن معرفتهم واستخدامهم لمنصات المشاهدة، والأكثر تفضيلا لها، وأكثر المنصات استخداما، وأبرز البرامج المشاهدة، حيث أفصح 84% من أفراد المجتمع عن معرفتهم واستخدامهم منصة مشاهدة واحدة على الأقل، مقابل 16% لا يعرفون ولا يستخدمون أي منصة مشاهدة، والذين تتمثل خصائصهم فيمن هم أكبر سنا، وأقل تعليما، والأقل دخلا.
معرفة المنصات
تصدرت منصة شاهد أكثر المنصات مشاهدة للمسلسلات والأفلام التي يعرفها المجتمع السعودي بـ81%، وحلت منصة NETFLIX ثانيا بـ74%، ومنصة stc tv ثالثا بـ49%، ومنصة tv رابعا بـ40%، ومنصة orn خامسا بـ37%.
31% انخفاضا
انخفض استخدام منصة المشاهدة نتفليكس في العام الحالي، حيث بلغ استخدام المنصة 31 %، مقابل 42 % في عام 2023، وتمثلت أبرز أسباب الانخفاض في: عوامل اقتصادية، وتقنين مشاركة الحسابات بين المستخدمين، وزيادة المنافسة من منصات المشاهدة الأخرى، وعوامل لها علاقة بالمحتوى المقدم منها، واستحوذت منصة شاهد على النصيب الأكبر من المنصات الأكثر استخداما بـ47%، وحلت منصة نتفليكس ثانيا بـ31%، ومنصة stc tv ثالثا بـ17%، ومنصة orn رابعا بـ7%، ومنصة tv خامسا بـ5%
صدارة البرامج
تصدرت المسلسلات السعودية أكثر البرامج مشاهدة في العام الحالي بـ15%، وحلت الأفلام الأمريكية ثانيا بـ13%، والمسلسلات المصرية ثالثا بـ11%، والرياضة رابعا بـ10%، والمسلسلات التركية خامسا بـ7%، والمسلسلات الكويتية سادسا بـ5%، والأفلام المصرية سابعا بـ4%، وتساوت أفلام وبرامج وثائقية، ومسلسلات أمريكية، وأفلام سعودية وبريطانية وكورية ثامنا بـ3%.

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