المسلسلات السعودية الأكثر مشاهدة

(MENAFN
- Al Watan)
يقاطع 16% من أفراد المجتمع منصات المشاهدة، حيث لا يعرفون ولا يستخدمون أي منصة منها، مقابل 84% من أفراد المجتمع يستخدمون واحدة على الأقل، في وقت تسيطر منصات المشاهدة على الفئة العمرية من 18-34 سنة، ويفضل 23% من السعوديين استخدام منصتي شاهد ونتفليكس، مقابل 14% يستخدمون منصتي شاهد وstc tv، وتصدرت المسلسلات السعودية أكثر البرامج مشاهدة بـ15%.
1322 مشاركا
كشفت دراسة المركز السعودي لاستطلاعات الرأي للعام الحالي، أجريت على 1322 سعوديا، ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر، وسؤالهم عن معرفتهم واستخدامهم لمنصات المشاهدة، والأكثر تفضيلا لها، وأكثر المنصات استخداما، وأبرز البرامج المشاهدة، حيث أفصح 84% من أفراد المجتمع عن معرفتهم واستخدامهم منصة مشاهدة واحدة على الأقل، مقابل 16% لا يعرفون ولا يستخدمون أي منصة مشاهدة، والذين تتمثل خصائصهم فيمن هم أكبر سنا، وأقل تعليما، والأقل دخلا.
معرفة المنصات
تصدرت منصة شاهد أكثر المنصات مشاهدة للمسلسلات والأفلام التي يعرفها المجتمع السعودي بـ81%، وحلت منصة NETFLIX ثانيا بـ74%، ومنصة stc tv ثالثا بـ49%، ومنصة tv رابعا بـ40%، ومنصة orn خامسا بـ37%.
31% انخفاضا
انخفض استخدام منصة المشاهدة نتفليكس في العام الحالي، حيث بلغ استخدام المنصة 31 %، مقابل 42 % في عام 2023، وتمثلت أبرز أسباب الانخفاض في: عوامل اقتصادية، وتقنين مشاركة الحسابات بين المستخدمين، وزيادة المنافسة من منصات المشاهدة الأخرى، وعوامل لها علاقة بالمحتوى المقدم منها، واستحوذت منصة شاهد على النصيب الأكبر من المنصات الأكثر استخداما بـ47%، وحلت منصة نتفليكس ثانيا بـ31%، ومنصة stc tv ثالثا بـ17%، ومنصة orn رابعا بـ7%، ومنصة tv خامسا بـ5%
صدارة البرامج
تصدرت المسلسلات السعودية أكثر البرامج مشاهدة في العام الحالي بـ15%، وحلت الأفلام الأمريكية ثانيا بـ13%، والمسلسلات المصرية ثالثا بـ11%، والرياضة رابعا بـ10%، والمسلسلات التركية خامسا بـ7%، والمسلسلات الكويتية سادسا بـ5%، والأفلام المصرية سابعا بـ4%، وتساوت أفلام وبرامج وثائقية، ومسلسلات أمريكية، وأفلام سعودية وبريطانية وكورية ثامنا بـ3%.
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