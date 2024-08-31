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مجال كهربائي غير مرئي حول الأرض

8/31/2024 11:44:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكّن فريق من الباحثين من قياس حقل طاقة ضعيف غير مرئي يحيط بكوكب الأرض، يُطلق عليه الحقل الثنائي القطب.
وفي عام 1968، وصف العلماء ظاهرة لم نكن لنلاحظها حتى عصر الفضاء. فقد اكتشفت المركبات الفضائية التي تحلق فوق قطبي الأرض، رياحًا تفوق سرعة الصوت من الجسيمات ((تهرب من الغلاف الجوي للأرض)). وكان أفضل تفسير لذلك هو وجود مجال طاقة كهربائية.
ويقول عالم الفلك، غلين كولينسون، من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا: ((يجب أن يكون لأي كوكب له غلاف جوي، حقل ثنائي القطب. الآن بعد أن قمنا بقياسه أخيرًا، يمكننا أن نبدأ في تعلم كيف شكّل كوكبنا بمرور الوقت)).
وأوضح فريق البحث أن العملية تبدأ على ارتفاع حوالي 250 كم، في طبقة من الغلاف الجوي تسمى الغلاف الأيوني، حيث تعمل الأشعة فوق البنفسجية والشمسية الشديدة على تأين الذرات الجوية، ما يؤدي إلى انفصال الإلكترونات المشحونة سلبا وتحويل الذرة إلى أيون مشحون إيجابيًا.

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