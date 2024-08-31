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خطأ تقني يغير لون Facebook ويثير الجدل

8/31/2024 11:44:56 PM
(MENAFN- Al Watan) خلال الأيام القليلة الماضية لاحظ البعض تغييرا في لون أيقونة ((فيسبوك)) الشهيرة، واعتمادها لونًا أسود داكنًا مع الأزرق، على غير اللون المعتاد حيث يأتي حرف الإف بالأبيض، ولون أرضية الأيقونة يكون رماديًا مائل للأزرق.
واعتبر البعض أن اللون المعتم الجديد هو نوع من أنواع التسويق للعلامة التجارية بشكل مختلف، وهو التغيير الذي لم يلق استحسانًا عند مستخدمي التطبيق، إلا أنه وفقًا لـ((بزنيس إنسايدر))، فالأمر لم يكن ((ريبراندينغ)) للعلامة التجارية، وإنما مجرد خطأ تقني أدى لاختفاء لون الأرضية الرمادي المائل للأزرق في شعار فيسبوك ليحل محله الأسود المعتم.
وقال ديف أرنولد مدير الاتصال في ((ميتا)) سيعود لون أيقونة الفيسبوك إلى لونه الاعتيادي بمجرد صدور التحديث الأخير ونزوله على متجر أبل، مؤكدًا أنه لم يكن نوعًا من التسويق وإنما خطأ في البرمجة أدى لاختلاف الألوان المعتادة، وهو ما عمل على إصلاحه فريق ((ميتا)) التقني، وسيظهر بلونه المعتاد بعد أول تحديث.

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