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الانتساب مشكلة أم حل

8/31/2024 11:36:43 PM
(MENAFN- Al Watan) يتشعب الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي حول قرار وزارة التعليم بإحالة الطالب الذي يزيد غيابه على 25 يومًا إلى الدراسة بنظام الانتساب، وفي هذا الموضوع أمور متعددة يجب الوقوف عليها إذا ما أردنا تناول الموقف بشكل تفصيلي.
مبدئيًا القرار ليس جديدًا بل هو وارد في لوائح المواظبة المعمول بها منذ سنوات في المدارس، ولكن بعض الحسابات أوردته كخبر مستقل بعد أن قامت باجتزائه من سياقه التنظيمي الوارد في أدلة الوزارة، ثم تلى ذلك تداوله في أطروحات متعددة كانت في معظمها بعيدة عن واقع الميدان التعليمي.
قد لا تكون الدراسة بنظام الانتساب الشكل الأفضل في التعليم، لكنها في بعض الأحيان تكون أفضل ما يمكن، إذ أنها تمنح الطالب فرصة الحفاظ على معدل درجات مرتفع، حيث لا تحتسب له الدرجات المتعلقة بالمواظبة أو الواجبات والنشاطات ونحوها، فيمكنه هذا من الحصول على درجة موزونة في نهاية العام بأقل قدر ممكن من الفاقد.
من جهة أخرى التحول للانتساب هو الوضع الأفضل لمن لديهم موانع دائمة مثل الحالات الصحية المزمنة والحرجة أو السفرالمستمر لأسرة الطالب أو غيرها من الظروف المؤدية لانقطاع الطالب لعدة أيام عن مدرسته، فيجد نفسه أصبح بين خيار الانتساب أو تفويت العام الدراسي بسبب ظروفه غير المستقرة.
أما ما يتعلق بالانتساب ((كعقوبة)) كما يقال، وهذه حالة افتراضية -فيما أعلم- إلا أنها تبدو مناسبة في حال كان الغياب غير مسبب وناتج عن تذمر الطالب وأسرته من أمور مثل طول العام الدراسي أو ملل الطالب! ولكنها في هذه الحال ليست عقوبة خالصة إذ سيكون تحويل الطالب للانتساب، نوع من احترام إرادته وعدم إجباره على نمط تعليم محدد، وكذلك إشراكه و أسرته في تحمل المسؤولية.
لو نظرنا للمسألة بإنصاف وتمعن سنرى أن النظام احتاط بشكل كبير لرعاية الطالب مهما كان اختياره وظروفه، فالطالب كثير الغياب تدرس حاله وعقد جلسات توجيهية مكثفة له في المدرسة، يتخللها تحفيز الطالب والتواصل مع أسرته، وفق خطط مكتوبة ومعتمدة، فإذا لم تنجح المدرسة في مساعدته توجهه لوحدة التوجيه الطلابي في إدارة التعليم، وتعقد له جلسات أخرى، وتقف الإدارة على أسبابه وأوضاعه قبل أن يتخذ قرار التحويل، إضافة لذلك يسمح للطالب بالعودة للانتظام في الفصل التالي إذا رغب، ولا يجبر على مواصلة العام الدراسي منتسبًا، كما تجدر الإشارة إلى أن الانتساب لا يعني الانقطاع عن التعلم إذ وفرت الوزارة عبر منصاتها وقنواتها التعليمية كل ما يحتاج إليه الطالب من شروحات ودروس وإمكانيات للتواصل مع مدرسته و معلميه.
بقي أن نقول إن نظام الانتساب أو ما يعرف بـ((التعليم المنزلي)) هو خيار مطروح في كل أنظمة العالم التعليمية، وقد تطلبه الأسر ذات الظروف الخاصة لأبنائها، وبناء على ما نرى من التحولات في طبيعة الجيل، فسوف أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول: إن التعليم المنزلي قد يكون الأكثر انتشارًا في المستقبل.

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