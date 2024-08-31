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كفى تبديعا

8/31/2024 11:36:43 PM
(MENAFN- Al Watan) ليس معقولاً، لا نقلاً، ولا عقلاً، إطلاق لفظ ((البدعة)) على كل شيء لم يذكر فيه نص صريح من القرآن أو السنة، أو سار عليه إجماع الأمة كلها، في مشارق الأرض ومغاربها. ومصيبة كبرى أن تستمر التهم المعلبة، كمبتدع، وضال، ومنحرف، وما هو أشنع من ذلك، من جنس ليبرالي وعلماني وملحد وغيره.
أغلب الناس سمعوا حديث: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد))، وفي رواية: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد)). وأغلبنا مر عليهم حديث ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)). وبعضهم يدعي أن معنى من سنَّ سنَّة هو من أحيا سنة، وهذا تأويل متعسف، خصوصاً وأن عصره - صلوات ربي وسلامه عليه- لم تكن فيه سنة ميتة، تحتاج إلى أن يحييها صحابي بمحضره عليه الصلاة والسلام. وهنا تبرز (صلاة التراويح)، كأبرز مثال تقليدي على فك الالتباس الذي قد ينشأ عن عدم فهم الحديثين السابقين، فالنبي، صلى الله عليه وسلم، لم يَسُنَّها، وصلَّاها لَيالي معدودة، وتركها بعد ذلك، ولم تؤثر محافظته عليها، ولا جَمَعَ صحابته من أجل صلاتها، ولا كانت في زمن خليفته سيدنا أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، من بعده، وجاء الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وجَمَعَ الناسَ على أدائها، بل وندَبهم إِليها، وسماها ((بدعة))، ومدحها بقوله لهم: ((نعمت البدعة هذه))، وتقبلها الناس بعده، وثبت عند الأمة كلها- حتى عهدنا هذا، أن هذا الفعل لم يخالف أي أصل من أصول الشريعة الغراء. والأمثلة على البدع التي لا يمكن أن يُستغنى عنها اليوم لا يمكن أن تنتهي، ومن ذلك الاشتغال بعلم الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإنشاء المدن الرياضية، وبناء المسارح والملاعب وناطحات السحاب، والتوسع في الملبس والمركوب والمأكول والمفروشات.
مؤلم جداً، وبمختلف التصورات، إطلاق حكم الابتداع على الناس بالاستناد على معيار واحد، هو عدم وجود الفعل في زمن الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، أو بالاستناد على ظروف اجتماعية، أو اختلالات منهجية، أو إشكالات معرفية، من جنس الجهل بالتفريق بين ما سكت عنه، أو ما ترك فعله، صلَّى الله عليه وسلَّم، أو بالتركيز على دليل واحد فقط، والإصرار على إهمال الأدلة الأخرى، ورفض الرغبة في الجمع بينها، من أجل تفادي التناقض الظاهر، أو مخالفة الواقع.
أختم، بأن من يقول إن هذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة، ولا التابعون، إنما يحيط نفسه بحواجز وهمية، تمنعه عن إدراك أن الاستدلال بالأشياء المتروكة على تحريمها، قول مرجوح، والتسرّع بالحكم بالتحريم لمجرّد الترك، بدعة سيئة، واستحداث وافتئات على الشرع، وهذا هو سبب زيادة صوت تبديع بعض الممارسات الدنيوية والتدينيّة، ووصمها بأنها خروج عن الدين، وهو في الوقت ذاته سبب غياب جمال تنوع المذاهب، وسعتها وقدرتها الفائقة على الإجابة عن الأسئلة والطوارئ الحياتية، والحذر مطلوب.

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