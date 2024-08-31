Sunday, 01 September 2024 07:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرياض تمطر مسرحا

8/31/2024 11:36:43 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد أيام قليلة تستضيف العاصمة الرياض حدثاً ثقافياً وفنياً خليجياً لم تعرفه من قبل، وهو مهرجان المسرح الخليجي للفرق المسرحية الأهلية بدول مجلس التعاون الخليجي. عرفه المسرحيون السعوديون منذ بداياته في نهاية الثمانينيات، غير أنهم لم يتمكنوا من الظفر باستضافته وتنظيمه إلا بعد مرور 36 عاماً، ربما لأن السماء كانت ملبدة بغيوم ((المحافظة)) التي تحول دون انفتاح المسرح وشراكة المرأة فيه، وربما لأن المشهد الثقافي لم يكن يحمل المسرح على محمل الجد في غالب الأحيان، وهو ما يمكن معرفته من خلال غياب البنية التحتية لهذا النشاط طيلة العقود الماضية.
للمهرجان ذاكرة عميقة، وحظوة كبيرة لدى المنشغلين بتطوير الممارسة المسرحية خليجياً وعربياً، لذلك كانت الدورات السابقة تمثل مساحة للتفكير في المسرح مثلما كانت تمثل مساحة لعرض التجارب الإقليمية ومراجعتها ورفع التوصيات لتطويرها... كذلك مساحة للحوار والتواصل بين المسرحيين الخليجيين، وبينهم وبين الفنانين والأكاديميين العرب الذين اعتادوا المشاركة في الحلقات والحوارات الفكرية فيها.. أسماء مهمة كانت شاهدة على ولادة هذا الحدث الثقافي غيبها الموت، كانت بالأمس بمثابة الرافعة الثقافية له، يتقدمهم البحريني الراحل الدكتور إبراهيم غلوم الذي يمكن للمتابع أن يرصد بصماته في صمود المهرجان واستمراره، وفي طبيعة برامجه وندواته، كذلك فؤاد الشطي الذي كان حاضراً منذ التأسيس حتى اللحظات الأخيرة من حياته، منظراً، ومعقباً، ومشاركاً في إدارة هذا الحدث، وآخرون ممن كانوا يمسكون بشعلة التحديث والتطوير في فضاءات المسرح.
يحسب للمهرجان أنه لا يزال حياً رغم مرضه لسنوات، وهناك كثير من المهرجانات عندنا تموت في منتصف الطريق، وأنه لم يبدل من اسمه، ولدينا في هذا البلد الكريم في كل يوم اسم ورسم لمهرجان جديد، وأنه اختط لنفسه هوية ورؤية، وسقف طموحات عالية، وإن لم تكن العروض التي تشارك غالباً تسايره وتجاريه في هذه الطموحات، فكثيراً ما كان التذبذب حاضراً في الدورات السابقة، والتباين في جودة الأعمال سواء على مستوى الطرح أو على مستوى الإخراج.
كما أن المهرجان الذي ينعقد كل عامين لم يسبق له أن زار البلاد، فإن الجوائز التي توزعها لجان التحكيم فيه لم تعرف خزائن العروض السعودية يوماً، كلما انطفأت الأنوار في خاتمة المهرجانات خرجت عروضنا المحلية بخفي حنين أو ما يزيد على ذلك قليلاً. أكاد أسمع صدى الهمهمات التي تطوف في أركان المهرجانات السابقة، للمشاركين السعوديين وهم يشعرون بأن هنالك خصوصية في التعامل مع عروضهم، ثمة تركيز دائم على طبيعة ظروفهم حين التقييم والمراجعة، تلك الظروف التي من المفترض أنها تغيرت، وتبدلت، حين أصبح للمسرحيين مواعيدهم ومناسباتهم التي من خلالها ينثرون البهجة، كما ينثرون بذور الأمل لمسرح جديد.
أغبط العابرين من هذا المهرجان في الرياض، وأتمنى لو كان مكانه هنا على الساحل الشرقي، قريباً من شرفات المسرح الكثيرة التي عرفت الضوء منذ البدايات، وقريباً من المجموعات المسرحية التي أذنت مراراً في ليالي هذا المهرجان تحديداً، حيث النصيب الأوفر في المشاركة لفرق جمعية الثقافة والفنون بفرعي الدمام والأحساء، وهذه الأخيرة- أي فرقة الأحساء- هي من سيقدم العرض السعودي في المهرجان القادم.. هنا كثير من الفرق المسرحية التي نشطت داخل جمعيات الثقافة والفنون وخارجها، قبل أن تفتح الأبواب باتساعها للتنشيط السياحي، والمسرح التجاري. فرق نراها تزدحم على أبواب المهرجانات التي كانت تقام بميزانيات محدودة طيلة أكثر من عقدين في طرف الساحل، قبل أن تحط برحالها عند مركز ((إثراء)) ومهرجانه المنسوخ من مهرجان جمعية الثقافة والفنون بالدمام للعروض القصيرة.
بالطبع هنالك مدن كثيرة بطول الوطن تتشارك في هذا الهم المسرحي، ومنها الطائف وجدة والمدينة وجازان، بجامعاتها وجمعياتها، ومعها الرياض التي كلما تذكرناها مسرحياً حملتنا الذاكرة إلى نضالات المسرحيين فيها، وفي مقدمتهم الراحل محمد العثيم الذي كان يجاهد في فتح شبابيك الوطن على المسرح، يكتب النصوص، ويقيم الدورات، ويقدم الدروس عبر الجامعة، وكلما حاصروا له حلماً، احتال عليه بأمل جديد... كل هذه المدن تستحق أن تكون محطة لمهرجانات المسرح، المحلية والخليجية وحتى العربية.

MENAFN31082024000089011017ID1108623118

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث