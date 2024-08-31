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العقل القروسطي فيما بعد الحداثة 2/1

8/31/2024 11:36:43 PM
(MENAFN- Al Watan) سؤال الحداثة ليس سؤالا مجانيا نقفز منه بتذاكي إلى سؤال ((ما بعد الحداثة))، كي نستغل ((سيولة المعنى)) في خلط ((القروسطي)) بـ((الحداثي)). إن ما بعد الحداثة تعني سيولة المعنى ما بين خياط ماهر يأخذ المقاس بالإنش مع خياط ماهر يأخذ المقاس بالسنتيمتر، لكن النتيجة واحدة في ((دقة التفصيل)) مهما تنوعت مقاييسهم بين الصين أو أمريكا، بين اليابان أو فرنسا. إن ((ما بعد الحداثة)) تستوعب سيولتها من حاملي ((بوصلة واحدة)) يدركون بها طرقهم ((المختلفة)) بين الجهات الأربع.
المفارقة المخيفة والمقلقة أنه توجد شعوب لم تستوعب حداثة البوصلة، فتراها ((أدوات شيطانية))، فكيف نقفز بها إلى ما بعد الحداثة في تعدد الطرق!؟؟! ستخرج لنا إطروحات تريدنا أن نستوعب إمكانية تعايش ((مسيحي قروسطي)) يؤمن بحرق الساحرات مع ((مسيحي حداثي)) يحرص وعائلته على حضور كرنفال ((سحرة)) يمارسون خفة اليد والجسد؟!! سيحرق ((القروسطي)) الحفل الاستعراضي على من فيه بحجة ((الدفاع عن عقيدته من شر السحرة)).. يخاف من ساحر يخرج أرنبا من قبعته؟!!، وعليها قس واقع الشرق الأوسط.
هل يمكن احتواء الشباب القروسطي بفضاءات ((فلكلورية)) تمتص حماسهم التعبوي، مع ترشيدهم ((حداثيا)) إلى ((جودة الحياة))؟ ربما، فصراع الأصالة والحداثة صراع ((وهمي))، فما تراه ((أصيلا))، لأنه ((كان)) قبل مائة عام، فاعلم أنه لم يكن ((كائنا)) قبل مائتي عام وهكذا. إنه ((كلكل البؤس الفكري)) حاول رفعه كبار المفكرين العرب منذ ابن رشد في ((تهافت التهافت))، وحتى الجابري في ((تكوين العقل العربي))، وخلاصتها ــ من وجهة نظري ـ أنها كتب يقرأها الآلاف حتى الآن، لكنها قراءة ((سكولائية - مدرسانية - تعتقد أولا ثم تفكر)) كعقل المسيحية في ((قرونها الوسطى))، ولا أبرئ الجابري في آخر مؤلفاته من هذه المدرسانية التي انحنى لها في آخر عمره كما فعل من قبله في آخر مؤلفاتهم (طه حسين - العقاد... )، ونجا منها ((صادق جلال العظم، وعبدالله العروي...)) بوعيهم ((المادي التاريخي)). أقول هذا لأن ((العقبة الابستمولوجية/غاستون باشلار)) لتكوين العقل العلمي لم يتجاوزها في مؤلفاتهم إلا بضعة مفكرين عرب. أما البقية، ولو كانوا بحجم ((حسن حنفي))، فتراوغ هذه العقبة الابستمولوجية بالتفافات ((هارمونيطيقية/تأويلية)) عبر تخريجاتها اللغوية، عاجزين عن طريق ((من قال: لا في وجه من قالوا: نعم...)).
الأصالة الوحيدة التي عرفتها البشرية تكمن في ((الإنسان)). هل هناك أصالة في الكينونة أعلى من أصالة ((الإنسان)) بصفته ((ضاحك بكَّاء)) ما بين ((لذة وألم))، وما عدا ذلك ((هراء)) أيديولوجي، لزرع الكراهية ونشر البغضاء بين الناس، ولهذا لا توجد فكرة تستحق أن ((يموت)) من أجلها الإنسان، لأنها مع الزمن ستصبح ((فكرة)) سخيفة.
((حرب الثلاثين عاما)) بدأت بين البروتستانت والكاثوليك، وأصبحت في زمن آخر حربا سخيفة لا يقبلها ((العقل الحداثي))، وما زال ((العقل الأعلى)) يتعلم مع كل احتراب دموي يخوضه، هكذا يقول التاريخ، باستثناء ((الفصام عن الواقع)) بلا بصر ولا بصيرة، فتراه في المماليك وهم على خيولهم مشهرين سيوفهم تحصدهم مدافع وبنادق نابليون!!، ثم يأتي القروسطي فيختزل الهزيمة في ((معاصي المماليك وفجورهم)).
هل تجاوز العقل القروسطي عماه الأيديولوجي في ربط الهزيمة بالمعاصي؟ لقد تجاوزه في الستينيات الميلادية من القرن الماضي إلى ثاني أعراض ((الفصام/إنكار الواقع))، فسمى الهزيمة المؤلمة ((نكسة))!، وصولا إلى زمننا الحالي، فأصبح ((فصاما مزمنا/جحود الواقع))، فسمى الهزيمة المنكرة ((نصرا)).
سؤال الحداثة هو إجابة مفتوحة عن سؤال آخر باتجاه ((التغير والتطور والتحول))، ويبقى الثابت هو الإنسان مهما اختلفت ملله وتنوعت أعراقه، ولهذا نرى القنبلة النووية تسحق اليابان حد الاستسلام دون أن ينسحق سؤال الحداثة داخلها، فتزدهر أكثر وأكثر، ونرى الحلفاء يسحقون ألمانيا النازية دون أن ينسحق سؤال الحداثة داخلها، فتزدهر أكثر وأكثر، بينما نرى الردة الحضارية والتقهقر يغمران بعض دول الشرق الأوسط لأدنى ((فوضى)) في إدارة الدولة الحديثة، لتصبح ((ملالا يوسفزاي)) استثناء يؤكد القاعدة ((القروسطية)) التي تعيشها شعوب عجزت عن هضم الحداثة على الرغم من كل مظاهر ((البيروقراطية الحديثة في الوزارات والهيئات الحكومية)) الفارغة من المعنى ((الحداثي)).

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