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ظروف عائلية تمنع صفقة الهلال

8/31/2024 11:36:42 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن لاعب بايرن ميونخ الألماني، الفرنسي كينجسلي كومان، قرر الاستمرار في صفوف البطل التاريخي للدوري الألماني، رافضًا عرض الهلال إلى جانب عروض أخرى، إذ أنه لا يرغب في الرحيل عن البافاري، الذي كان رحب ببيع المتبقي من عقد الجناح الفرنسي، واتفق مع الزعيم منذ أيام عديدة بعدما بلغت قيمة عرض الهلال ما يقارب 166 مليون ريال ((40 مليون يورو)).
وسبق وأن رفض كومان عرضًا سعوديًا في عام 2023، ولم يكن ذلك لأسباب رياضية وحسب بل ولأسباب أسرية أيضًا.

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