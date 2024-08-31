ظروف عائلية تمنع صفقة الهلال

(MENAFN
- Al Watan)
بينت مصادر أن لاعب
بايرن ميونخ الألماني، الفرنسي كينجسلي كومان، قرر الاستمرار في صفوف البطل التاريخي للدوري الألماني، رافضًا عرض الهلال إلى جانب عروض أخرى، إذ أنه لا يرغب في الرحيل عن البافاري، الذي كان رحب ببيع المتبقي من عقد الجناح الفرنسي، واتفق مع الزعيم منذ أيام عديدة بعدما بلغت قيمة عرض الهلال ما يقارب 166 مليون ريال ((40 مليون يورو)).
وسبق وأن رفض كومان عرضًا سعوديًا في عام 2023، ولم يكن ذلك لأسباب رياضية
وحسب بل ولأسباب أسرية أيضًا.
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