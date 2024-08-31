القاتلة تحسم الثانية والصدارة للميترو
التاريخ
8/31/2024 11:36:42 PM
(MENAFN
- Al Watan)
حققت أندية الهلال والاتحاد والاتفاق والقادسية العلامة الكاملة للجولة الثانية على التوالي، فيما خسرت أندية ضمك والأخدود والعروبة والخلود للمرة الثانية تواليًا، وعاد النصر بقوة لسكة الانتصارات، وأنقذت الدقائق الأخيرة الهلال والاتحاد والوحدة، وارتفع عدد الحكام الأجانب بقيادة مواجهتين في الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي غابت عنها التعادلات، مع استمرار ظهور البطاقة الحمراء، وصدارة الهدافين لميترو
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