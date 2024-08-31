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القاتلة تحسم الثانية والصدارة للميترو

8/31/2024 11:36:42 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت أندية الهلال والاتحاد والاتفاق والقادسية العلامة الكاملة للجولة الثانية على التوالي، فيما خسرت أندية ضمك والأخدود والعروبة والخلود للمرة الثانية تواليًا، وعاد النصر بقوة لسكة الانتصارات، وأنقذت الدقائق الأخيرة الهلال والاتحاد والوحدة، وارتفع عدد الحكام الأجانب بقيادة مواجهتين في الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي غابت عنها التعادلات، مع استمرار ظهور البطاقة الحمراء، وصدارة الهدافين لميترو

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