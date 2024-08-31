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ترمب يستعين بمؤثري التواصل للتغلب على هاريس

8/31/2024 11:36:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تبنت حملة دونالد ترمب بشكل كامل المساحات الإلكترونية المليئة بالتفاخر والذكورية والمعارضة في كثير من الأحيان، التي تحظى بشعبية لدى مجموعة فرعية من الرجال الأصغر سنا على منصات البث المباشر مثل Twitch وKick، وكذلك على YouTube وTikTok وInstagram، حيث ظهر الرئيس السابق مع المؤثر لوغان بول، وهو شخصية قال ترمب إنها المفضلة لدى ابنه الأصغر، وتحدث على X مع الملياردير إيلون ماسك، وهو شخصية يحترمها العديد من المحافظين الأصغر سنا.
وقال عالم الكمبيوتر ومقدم البودكاست ليكس فريدمان، الذي لديه أيضًا جمهور كبير من الرجال الأصغر سنًا في الغالب، إنه سيستضيف قريبًا ترمب في إحدى حلقاته.
منافسة الانتخابات
ويتنافس ترمب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس على الناخبين الذين يحصلون بشكل متزايد على معظم أخبارهم من مصادر غير تقليدية. وفي حين يتحدث مساعدو حملة ترمب مع المؤثرين المحافظين حول الموضوعات والضيوف المحتملين، منحت حملة هاريس اعتمادات لنحو 200 منشئ محتوى لحضور المؤتمر الوطني الديمقراطي الأخير، وحصل بعضهم على إقامات فندقية مجانية وامتيازات أخرى من مجموعات ليبرالية متحالفة، للوجود في شيكاغو.
وقالت تامي جوردون، خبيرة إستراتيجية الاتصالات الرقمية: ((هذه الانتخابات هي المكان الذي نضج فيه المؤثرون كمصدر للأخبار حقًا بمكان حيث تمتلك الحملات برامج تواصل حقيقية، وتتعامل معهم تقريبًا مثل قطاعات من وسائل الإعلام. هذا أحد الأشياء الرائعة حقًا في تطور الإعلان السياسي)).
محاولة التقرب
وفي ظهورترمب الأخير في برنامج ((أدين روس))، اعترف بأنه يفهم ((إلى حد ما)) البث المباشر، ونشر مقاطع الفيديو المباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنه أخبر روس بأنه يقدر أن العرض كان جزءًا من ((الموجة الجديدة)) من المعلومات، وأشاد بابنه الأصغر ((بارون))، البالغ من العمر 18 عامًا، لمساعدته في تثقيفه.
وقال خلال المحادثة التي استمرت ساعتين: ((لقد أخبرني ابني عنك)).
ومن غير الواضح إلى أي مدى ستعزز مغامرات ترمب في وسائل الإعلام عبر الإنترنت حملته، حيث تمتلئ منصات التواصل الاجتماعي نفسها بمنشئي المحتوى المنتقدين بشدة الرئيس السابق، والذين ينتشرون على نطاق واسع بالخوارزميات نفسها التي يستخدمها روس وغيره من الشخصيات المؤيدة لترمب.
ولكن استغلال ترمب الترندات هو في بعض النواحي تطور للإستراتيجية التي استخدمها لتعزيز شخصيته كرجل أعمال، حيث ساعدته هذه الصورة في أن يصبح محبوبا لدى الصحف الشعبية بنيويورك في الثمانينيات والتسعينيات، وشخصية تليفزيونية ببرنامج ((المتدرب)) في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفي نهاية المطاف رئيسا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
وتأمل الحملة الآن الاستفادة من شهرة ترمب وخطابه الرنان لجذب الانتباه عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام التقليدية بطرق تدفع ضمنا رسالته إلى الجماهير التي قد لا تنتبه للأخبار السياسية.
تستهدف حملة ترمب الإلكترونية:
الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما
العديد من الرجال السود واللاتينيين، بوصفهم فئات سكانية رئيسية يمكن لترمب أن يحرز فيها تقدما الأمريكيون الأصغر سنا والمجتمعات المهاجرة، وذلك لأنهم يتلقون أخبارهم عبر الإنترنت أو من وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الأمريكيين الأكبر سنا أو البيض

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