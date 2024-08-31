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9 ساعات.. توقفا مؤقتا لإنقاذ 650 ألف طفل فلسطيني من الشلل

8/31/2024 11:36:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أوصلت هجمات العدوان الإسرائيلي الوضع الصحي في غزة إلى أدنى المستويات، حيث أصبحت غزة بلا مستشفيات أو رعاية صحية وهددت ملايين من الأطفال بالإصابة بالشلل، وهو ما دق ناقوس الخطر، خاصة بعد اكتشاف أول حالة شلل أطفال في غزة منذ 25 عامًا هذا الشهر. وخلص الأطباء إلى أن طفلًا يبلغ من العمر 10 أشهر أصيب بالشلل الجزئي بسبب سلالة متحولة من الفيروس بعد عدم تطعيمه بسبب القتال.
لذلك بدأت حملة التطعيم التي وافقت عليها إسرائيل ومنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن توقف إسرائيل بعض العمليات في غزة للسماح للعاملين في مجال الصحة بتوزيع اللقاحات على نحو 650 ألف طفل فلسطيني. وقال المسؤولون إن التوقف سيستمر تسع ساعات على الأقل ولا علاقة له بمفاوضات وقف إطلاق النار الجارية.
منع الفيروس
وبدأت حملة لتطعيم الأطفال في غزة ضد شلل الأطفال ومنع انتشار الفيروس، حسبما أعلنت وزارة الصحة في غزة، في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون في القطاع الذي تحكمه حركة حماس والضفة الغربية المحتلة من الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.
وقالت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، إن الأطفال في غزة بدأوا في تلقي اللقاحات، وذلك قبل يوم واحد من إطلاق حملة واسعة النطاق للقاحات ووقف القتال المخطط له.
وقال الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة وهو يصف مشاهد مياه الصرف الصحي المتدفقة عبر المخيمات المزدحمة في غزة: ((يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى تتمكن الفرق من الوصول إلى كل من تستهدفه هذه الحملة)).
وقال الدكتور بسام أبو أحمد منسق عام برامج الصحة العامة في جامعة القدس: ((سنقوم بتطعيم الأطفال حتى عمر 10 سنوات وبإذن الله سنكون بخير)).

تفاقم الأزمة
وحذر العاملون في مجال الرعاية الصحية في غزة من احتمال تفشي شلل الأطفال منذ شهور. وقد تفاقمت الأزمة الإنسانية خلال الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر. وأسفر الهجوم الانتقامي الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة
وقالت وزارة الصحة إن المستشفيات استقبلت 89 قتيلا، يوم السبت، بما في ذلك 26 لقوا حتفهم في قصف إسرائيلي خلال الليل، و205 جرحى - وهو أحد أعلى المعدلات اليومية منذ أشهر.
وفي الوقت نفسه، ظلت أجزاء من الضفة الغربية في حالة من التوتر مع استمرار الجيش الإسرائيلي في حملته العسكرية واسعة النطاق، والتي تعد الأكثر دموية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، كما أسفرت تفجيرات سيارتين مفخختين نفذها مسلحون فلسطينيون بالقرب من مستوطنات إسرائيلية عن إصابة ثلاثة جنود.
استمرار الغارات
في حين واصلت فيه إسرائيل غاراتها واسعة النطاق ـ والتي شملت تدمير البنية الأساسية، وشن الغارات الجوية، وتبادل إطلاق النار ـ على مخيمات اللاجئين في مدينتي جنين وطولكرم، في شمال الضفة الغربية المضطربة. وقد قُتل نحو عشرين فلسطينيًا منذ بدء الغزو الإسرائيلي يوم الثلاثاء، الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي من احتمال اتساع نطاق الحرب إلى ما هو أبعد من غزة.
ووصفت إسرائيل العملية بأنها إستراتيجية لمنع الهجمات على المدنيين الإسرائيليين، والتي زادت منذ بداية الحرب في الضفة الغربية، بما في ذلك بالقرب من المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية إلى حد كبير. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع في عدد القتلى الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية، حيث قُتل 663 فلسطينيًا في الضفة الغربية في ما يقرب من 11 شهرًا منذ بدء الحرب في غزة.

غارات إسرائيل:
شملت تدمير البنية الأساسية
شن الغارات الجوية
تبادل إطلاق النار ـ على مخيمات اللاجئين
تستهدف بشكل خاص شمال الضفة الغربية المضطربة.

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