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حاكم مدينة تشاسيف يار: لا تصبحوا هدفًا روسيًا

8/31/2024 11:36:42 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما تواصل القوات الروسية تقدمها في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، قُتل خمسة أشخاص في قصف روسي على بلدة تشاسيف يار،
وقال حاكم المنطقة فاديم فيلاسكين إن الهجوم ضرب مبنى شاهق الارتفاع ومنزلًا خاصًا، وأضاف أن الضحايا رجال تتراوح أعمارهم بين 24 و38 عامًا. وحث آخر السكان المتبقين على مغادرة البلدة الواقعة على خط المواجهة، والتي بلغ عدد سكانها قبل الحرب 12 ألف نسمة.
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: ((لقد أصبحت الحياة الطبيعية مستحيلة في تشاسيف يار منذ أكثر من عامين. لا تصبحوا هدفًا روسيًا - أخلو المنطقة)).
المزيد من السيطرة
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سيطرت على بلدة بيفنيتشني، الواقعة أيضاً في منطقة دونيتسك الأوكرانية.
وتتوغل القوات الروسية في عمق المنطقة الشرقية المحتلة جزئيا، والتي يشكل الاستيلاء عليها بالكامل أحد الطموحات الأساسية للكرملين. ويقترب الجيش الروسي من بوكروفسك، وهي مركز لوجستي حيوي للدفاع الأوكراني في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، أرسلت أوكرانيا قواتها إلى منطقة كورسك الروسية في الأسابيع الأخيرة في أكبر توغل على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى إجبار روسيا على سحب قواتها من جبهة دونيتسك.
وفي مكان آخر، استمر ارتفاع عدد الجرحى في أعقاب الهجوم الروسي على مدينة خاركيف الأوكرانية.
وقال حاكم الإقليم أوليه سينييهوبوف إن ستة أشخاص لقوا حتفهم، بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، عندما سقطت قنابل شراعية على خمسة مواقع في جميع أنحاء المدينة. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أن عدد المصابين ارتفع من 47 إلى 96.
وأكد أيضًا أن المبنى السكني المكون من 12 طابقًا والذي تعرض لقصف بقنبلة واحدة، مما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى واحتجاز شخص واحد على الأقل في الطابق العلوي، سيتم هدمه

رفع القيود المفروضة
واستمر بعض الداعمين لأوكرانيا بالمطالبات لرفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة للسماح للقوات الأوكرانية المسلحة بضرب أهداف داخل روسي، وذلك بعد أن كثف كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي الضغوط على الداعمين الدوليين لأوكرانيا.
حيث تفرض الولايات المتحدة قيودًا على استخدام الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي تقدمها لأوكرانيا، كما تفرض بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قيودًا على استخدام أسلحتها.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل لمناقشة غزو روسيا لأوكرانيا، ((نحن بحاجة إلى رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة ضد الأهداف العسكرية الروسية، وفقا للقانون الدولي)).
وقال للصحفيين ((يجب أن يتم استخدام الأسلحة التي نزود بها أوكرانيا بشكل كامل، ويجب رفع القيود حتى يتمكن الأوكرانيون من استهداف الأماكن التي تقصفها روسيا. وإلا فإن الأسلحة عديمة الفائدة)).
وفي حديثه إلى جانب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أدان بوريل الهجمات الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وقال كوليبا إن داعمي أوكرانيا لن يلوموا إلا أنفسهم إذا فازت روسيا.
وحث أيضا الغرب على الوفاء بوعوده بإرسال الدعم العسكري بسرعة إلى أوكرانيا. روسيا:
تسعى للسيطرة على منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا ووقف امدادات أوكرانيا
أوكرانيا:
تسعى إلى استهداف المطارات والمنشآت العسكرية الأخرى داخل روسيا والتي تستخدم لشن هجمات على قواتها المسلحة ومدنييها.

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