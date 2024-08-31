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الفيضانات تهدد أمن نيجيريا الغذائي

8/31/2024 11:36:42 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت وكالة إدارة الكوارث في نيجيريا، أن الفيضانات المستمرة منذ أسابيع أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص، وجرفت المنازل والأراضي الزراعية، مما يهدد إمدادات الغذاء بشكل أكبر، وخاصة في المنطقة الشمالية المتضررة بشدة.
وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا، في تحديث، إن الفيضانات التي أرجعتها إلى البنية التحتية الضعيفة والسدود التي لم يتم صيانتها بشكل جيد؛ أدت إلى مقتل 185 شخصا وتشريد 208 آلاف في 28 من ولايات البلاد الـ36، مما أدى إلى جهود محمومة لإجلاء مئات الآلاف إلى ملاجئ مؤقتة.
الأراضي الزراعية
وتسببت الفيضانات حتى الآن في تدمير 107 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، وكانت الولايات الشمالية من بين الأكثر تضررا، والتي تأتي منها معظم محاصيل نيجيريا.
كما أن العديد من المزارعين في المنطقة غير قادرين بالفعل على الزراعة بقدر ما يرغبون، إما بسبب انخفاض المدخلات مع كفاح الأسر وسط الصعوبات الاقتصادية في نيجيريا أو نتيجة للهجمات العنيفة التي أجبرتهم على الفرار.
ونتيجة لذلك، أصبح لدى نيجيريا أكبر عدد من الجياع في العالم، حيث يواجه 32 مليون شخص ــ أي 10 % من العبء العالمي ــ الجوع الحاد في البلاد، وفقا لوكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة.
كارثة بشرية
وتسجل نيجيريا فيضانات كل عام نتيجة الفشل في اتباع الإرشادات البيئية والبنية الأساسية غير الكافية. وكانت أسوأ الفيضانات التي شهدتها البلاد منذ عقد من الزمان في عام 2022 عندما قُتل أكثر من 600 شخص ونزح أكثر من مليون شخص.
ومع ذلك، وعلى عكس عام 2022 عندما تم إلقاء اللوم في الفيضانات على هطول أمطار غزيرة، توقعت وكالة الأرصاد الجوية النيجيرية هطول أمطار متأخرة أو طبيعية في معظم أنحاء البلاد هذا العام، وقالت إن الفيضانات الحالية كانت نتيجة للأنشطة البشرية.

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