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الإمساك يهدد القلب

8/31/2024 11:36:41 PM
(MENAFN- Al Watan) توصلت دراسة جديدة إلى أن الإمساك هو عامل خطر شائع، ولكنه غير مدروس جيدا فيما يتعلق بالأمراض القلبية الوعائية، بما في ذلك النوبات القلبية، أو قصور القلب، أو السكتة الدماغية.
وتستند الدراسة إلى البيانات الصحية لأكثر من 400 ألف فرد في البنك الحيوي للمملكة المتحدة، وكان أولئك الذين يعانون الإمساك أكثر عرضة بمرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بحدث قلبي رئيسي، وفقا لبحث أجري بجامعة موناش في أستراليا.
ويبدو أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي فقط إلى تفاقم الخطر، حيث كان الأفراد في التحليل الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم والإمساك أكثر عرضة بـ%34 للإصابة بحدث قلبي.
وتوضح الباحثة الطبية فرانسين ماركيز، من جامعة موناش: ((لقد تم الاعتراف منذ فترة طويلة بعوامل الخطر القلبية الوعائية التقليدية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة والتدخين، باعتبارها محركات رئيسية لأمراض القلب. مع ذلك، فإن هذه العوامل وحدها لا تفسر بشكل كامل الأحداث القلبية الكبرى. استكشفت هذه الدراسة الدور المحتمل للإمساك كعامل خطر إضافي، وكشفت نتائج مثيرة للقلق)).

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