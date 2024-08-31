الإمساك يهدد القلب

(MENAFN
- Al Watan)
توصلت دراسة جديدة إلى أن الإمساك هو عامل خطر شائع، ولكنه غير مدروس جيدا فيما يتعلق بالأمراض القلبية الوعائية، بما في ذلك النوبات القلبية، أو قصور القلب، أو السكتة الدماغية.
وتستند الدراسة إلى البيانات الصحية لأكثر من 400 ألف فرد في البنك الحيوي للمملكة المتحدة، وكان أولئك الذين يعانون الإمساك أكثر عرضة بمرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بحدث قلبي رئيسي، وفقا لبحث أجري بجامعة موناش في أستراليا.
ويبدو أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي فقط إلى تفاقم الخطر، حيث كان الأفراد في التحليل الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم والإمساك أكثر عرضة بـ%34 للإصابة بحدث قلبي.
وتوضح الباحثة الطبية فرانسين ماركيز، من جامعة موناش: ((لقد تم الاعتراف منذ فترة طويلة بعوامل الخطر القلبية الوعائية التقليدية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة والتدخين، باعتبارها محركات رئيسية لأمراض القلب. مع ذلك، فإن هذه العوامل وحدها لا تفسر بشكل كامل الأحداث القلبية الكبرى. استكشفت هذه الدراسة الدور المحتمل للإمساك كعامل خطر إضافي، وكشفت نتائج مثيرة للقلق)).
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