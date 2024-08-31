60 مشاركا في أمشي 30

(MENAFN
- Al Watan)
نظمت جمعية مشاة وهايكنج جازان فعالية أمشي 30 بممشى جادة الدرب التي تهدف إلى تعزيز ثقافة المشي والتشجيع عليه وبمشاركة أكثر من 60 مشاركا ولمسافة 3 كيلومترات وبالتعاون مع البلدية وهيئة الهلال الأحمرالسعودي وعدد من الجهات الحكومية والمتطوعين والمتطوعات.
يوضح رئيس الجمعية عثمان عريبي أن جمعية مشاة وهايكنج جازان أول جمعية على مستوى المملكة، التي تجمع بين المشي والهايكنج وبتصريح رسمي، مشيراً إلى ((أننا قمنا بعدد من المبادرات والبرامج وعلى مدى العامين الماضيين وفي جميع محافظات منطقة جازان والآن نقوم بهذه الفعالية بالدرب التي تعتبر آخر محطة لهذا البرنامج أمشي 30 دقيقة وبعدها سنقوم على برامج جديدة للموسم الحالي)).
ويضيف أنه بلغ عدد المشاركين أكثر من 60 مشاركاً ومسافة 3 كيلومترات وإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والمتطوعين والمتطوعات مؤكداً أن الهدف منها هو زيادة ممارسي رياضة المشي وتعزيز المشاركة المجتمعية في تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها والإسهام في تحقيق بناء مجتمع صحي خال من الأمراض.
ويذكر عدد من المشاركين أنهم يمارسون المشي يومياً وعلى فترتين الصباحية والمسائية وقد كونا مجموعة وقروباً خاصاً للمشي نحث بعضنا البعض على المشي والحقيقة أن البلدية أسهمت في هذا الأمر، إذ قامت بإنشاء وبتطوير عدد من المماشي كممشى جادة الدرب وممشى الدرب القديم وممشى شارع الفن وممشى حديقة المديري وممشى بحرة القائم وهذا خلق فرصاً عديدة لمحبي المشي فمن أراد المشي ما عليه إلا التوجه لأي من هذه المماشي المتوزعة بعدد من المواقع بالمحافظة.
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