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60 مشاركا في أمشي 30

8/31/2024 11:36:41 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت جمعية مشاة وهايكنج جازان فعالية أمشي 30 بممشى جادة الدرب التي تهدف إلى تعزيز ثقافة المشي والتشجيع عليه وبمشاركة أكثر من 60 مشاركا ولمسافة 3 كيلومترات وبالتعاون مع البلدية وهيئة الهلال الأحمرالسعودي وعدد من الجهات الحكومية والمتطوعين والمتطوعات.
يوضح رئيس الجمعية عثمان عريبي أن جمعية مشاة وهايكنج جازان أول جمعية على مستوى المملكة، التي تجمع بين المشي والهايكنج وبتصريح رسمي، مشيراً إلى ((أننا قمنا بعدد من المبادرات والبرامج وعلى مدى العامين الماضيين وفي جميع محافظات منطقة جازان والآن نقوم بهذه الفعالية بالدرب التي تعتبر آخر محطة لهذا البرنامج أمشي 30 دقيقة وبعدها سنقوم على برامج جديدة للموسم الحالي)).
ويضيف أنه بلغ عدد المشاركين أكثر من 60 مشاركاً ومسافة 3 كيلومترات وإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والمتطوعين والمتطوعات مؤكداً أن الهدف منها هو زيادة ممارسي رياضة المشي وتعزيز المشاركة المجتمعية في تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها والإسهام في تحقيق بناء مجتمع صحي خال من الأمراض.
ويذكر عدد من المشاركين أنهم يمارسون المشي يومياً وعلى فترتين الصباحية والمسائية وقد كونا مجموعة وقروباً خاصاً للمشي نحث بعضنا البعض على المشي والحقيقة أن البلدية أسهمت في هذا الأمر، إذ قامت بإنشاء وبتطوير عدد من المماشي كممشى جادة الدرب وممشى الدرب القديم وممشى شارع الفن وممشى حديقة المديري وممشى بحرة القائم وهذا خلق فرصاً عديدة لمحبي المشي فمن أراد المشي ما عليه إلا التوجه لأي من هذه المماشي المتوزعة بعدد من المواقع بالمحافظة.

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