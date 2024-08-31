7 خدمات صحية لطلاب جازان

(MENAFN
- Al Watan)
استنفرت إدارة الصحة المدرسية بتجمع جازان الصحي جهودها، في تقديم 7 خدمات صحية، استفاد منها 332.987 ألف طالب وطالبة، في 1736 مدرسة بالمنطقة.
وتمثلت أبرز الخدمات الصحية المقدمة في: الفحص الاستكشافي، والتوعية الصحية، وفحص اللياقة، وحجز الموعد لأقرب مركز صحي ومتابعة حالة الطالب الصحية، وإرسال رسائل تفاعلية عبر الواتس آب، وخدمة IVR، واستكشاف الحالات.
أكد مدير إدارة الصحة المدرسية بتجمع جازان الصحي الدكتور علي الأحمري، أن الخدمات شملت الطلاب والطالبات وبلغ عددهم في خدمة الفحص الاستكشافي 99690 طالبا، وقدمت التوعية الصحية لعدد 199571 طالبا، وفحص اللياقة لـ30 ألف طالب، مشيرا إلى أنه تم استحداث عدد من الخدمات التفاعلية بالشراكة مع مركز التواصل التفاعلي بتجمع جازان خلال الربع الثاني لعام 2024، عبارة عن خدمة حجز الموعد للطالب في أقرب مركز صحي، ومتابعة حالته الصحية، مما انعكس إيجابا على صحة الطلاب، وإرسال رسائل تفاعلية عن طريق الواتس آب بعدد 7 آلاف رسالة تم إرسالها للمستفيدين من التواصل الداخلي لمنسوبي التجمع من مديري مراكز ومستشفيات ومديري أقسام وقيادات التجمع وعينة من أفراد المجتمع، لرفع الوعي، والتوعية بأهمية فحص اللياقة، إضافة للخدمات والبرامج السابقة وهي برامج الصحة المدرسية من استكشاف الحالات، والاتصال بولي الأمر لتقديم التوعية بخصوص حالة الطالب، مبينا أنه تم إطلاق خدمة IVR وهي خدمة الاتصال الآلي بأولياء الأمور للتوعية بفحص اللياقة، وأهميته للطلبة المستجدين.
بين الأحمري أن الإدارة قامت بعمل دورات تدريبية بواقع 9 ساعات تعليم مستمر، لتعزيز مسار الصحة المدرسية، والتي تهدف لرفع كفاءة الممارسين الصحيين في تنفيذ برامج الصحة المدرسية، وتأتي امتداداً للخدمات التي تقدمها إدارة الصحة للطلاب والطالبات بجميع مدارس المنطقة.
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