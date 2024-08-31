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7 خدمات صحية لطلاب جازان

8/31/2024 11:36:41 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت إدارة الصحة المدرسية بتجمع جازان الصحي جهودها، في تقديم 7 خدمات صحية، استفاد منها 332.987 ألف طالب وطالبة، في 1736 مدرسة بالمنطقة.
وتمثلت أبرز الخدمات الصحية المقدمة في: الفحص الاستكشافي، والتوعية الصحية، وفحص اللياقة، وحجز الموعد لأقرب مركز صحي ومتابعة حالة الطالب الصحية، وإرسال رسائل تفاعلية عبر الواتس آب، وخدمة IVR، واستكشاف الحالات.
أكد مدير إدارة الصحة المدرسية بتجمع جازان الصحي الدكتور علي الأحمري، أن الخدمات شملت الطلاب والطالبات وبلغ عددهم في خدمة الفحص الاستكشافي 99690 طالبا، وقدمت التوعية الصحية لعدد 199571 طالبا، وفحص اللياقة لـ30 ألف طالب، مشيرا إلى أنه تم استحداث عدد من الخدمات التفاعلية بالشراكة مع مركز التواصل التفاعلي بتجمع جازان خلال الربع الثاني لعام 2024، عبارة عن خدمة حجز الموعد للطالب في أقرب مركز صحي، ومتابعة حالته الصحية، مما انعكس إيجابا على صحة الطلاب، وإرسال رسائل تفاعلية عن طريق الواتس آب بعدد 7 آلاف رسالة تم إرسالها للمستفيدين من التواصل الداخلي لمنسوبي التجمع من مديري مراكز ومستشفيات ومديري أقسام وقيادات التجمع وعينة من أفراد المجتمع، لرفع الوعي، والتوعية بأهمية فحص اللياقة، إضافة للخدمات والبرامج السابقة وهي برامج الصحة المدرسية من استكشاف الحالات، والاتصال بولي الأمر لتقديم التوعية بخصوص حالة الطالب، مبينا أنه تم إطلاق خدمة IVR وهي خدمة الاتصال الآلي بأولياء الأمور للتوعية بفحص اللياقة، وأهميته للطلبة المستجدين.
بين الأحمري أن الإدارة قامت بعمل دورات تدريبية بواقع 9 ساعات تعليم مستمر، لتعزيز مسار الصحة المدرسية، والتي تهدف لرفع كفاءة الممارسين الصحيين في تنفيذ برامج الصحة المدرسية، وتأتي امتداداً للخدمات التي تقدمها إدارة الصحة للطلاب والطالبات بجميع مدارس المنطقة.

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