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4 أوضاع ذهبية لتصوير جماليات الإبل

8/31/2024 11:36:41 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أكد سعودي ((متخصص)) في تصوير الإبل، أن جميع مكونات الإبل تدخل ضمن الجماليات في تصويرها، حدد نحو 4 أوضاع ذهبية لتصوير جمالياتها، وهي: تصوير المواقف العاطفية للإبل، والعراك بينها، ومواقف صغار الإبل، وتصوير ((الحيران))، وهي في وضع الرضاعة أو الخوف وبجوار الرعاة، وتفضيل تصويرها في بيئتها الطبيعية ((الصحراء))، لإبراز قوتها وشدة تحملها؛ كذلك يفضل تصويرها في المهرجانات الكبرى، كمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ومهرجان ولي العهد بالطائف لسباقات الهجن وغيرها، وذلك لإبراز مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة لهذا الموروث الأصيل.
الصيف أفضل من الشتاء
أبان المصور السعودي، المتخصص في تصوير الإبل، محمد الحسين المري، أن أفضل أوقات تصويرها بعد شروق الشمس إلى ارتفاعها وحدّتها، وقبل غروب الشمس بعد انخفاض حرارتها، وكذلك أوقات الضباب والأمطار، والأهم من ذلك أوقات الربيع، وذلك كله لنعومة الإضاءة وجمال الألوان في التصوير، لافتًا إلى مراعاة اختلاف سلوك الإبل في الشتاء والصيف، والصيف أفضل للتصوير، ففي الصيف يكون سلوكها طبيعيًا جدًا، وفي الشتاء تتغير بمتغيرات أحوالها، فبالنسبة للناقة حديثة عهد الإنتاج ستحول بينك وبين صغيرها، ولا تسمح بالاقتراب، وقد يصل الحال إلى الهجوم للدفاع عن صغيرها، وبالنسبة للفحول فتكون في فترة تهيج بالشتاء، وهو موسم تزاوجها فتكون حادة الطباع، وعكرة المزاج، ويجب الحذر من الاقتراب منها ((ضرورة الابتعاد))، لاسيما عندما ((يرمق)) بعين، ويطلق أصواتًا، ويباعد بين قدميه، ويضرب بذيله، ويحصل ذلك نادرًا.
كثرة المشتتات
أرجع المري، أسباب أهمية، تصوير جماليات الإبل إلى امتداد سلالاتها لعشرات ومئات الأعوام حتى وقتنا الحالي، وارتفاع أسعارها التي تتجاوز ملايين الريالات، علاوة على أن الإبل يمثل واحدًا من أبرز اهتمامات العرب، وفي تصوير الإبل إبرازًا لثقافة العرب، موضحًا أن على ضرورة التريث عند التقاط الصورة، وفيها الكثير من الصور الجديرة بالتوثيق، التي تحمل عمقًا بعيدًا وقصة تروى، وما يبطل ذلك هو كثرة المشتتات في الصورة، مع التقاط صور بزوايا متعددة وإعدادات مختلفة، وضرورة استغلال العناصر المحيطة للوصول إلى صور ذات طابع مختلف.
درون تسبب الهلع والهروب
شدد المري، إلى أن استخدام ((درون)) للتصوير يخيف الإبل، وتسبب لها الهلع والهروب من الموقع، وتكبد مالكها خسائر طائلة؛ لذلك يتطلب استئذان وموافقة مالك الإبل قبل الشروع في التصوير من أعلى الإبل، محذرًا من رفع الناقة رأسها، والنظر بطرفها، فذلك إشارة إلى تضايقها، وكذلك قد تتهجم على المصور من الخلف، ومن الأمام بشكل مباشر عند الاقتراب منها، ويجب على المصور ألا ينخفض بشكل مفاجئ، ثم يرتفع بشكل مفاجئ، فقد تخيف الإبل، وتعرض المصور للهجوم والخطر، وهناك مؤشرات واضحة عند الإبل يجب الحذر لتجنب الخطر.

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