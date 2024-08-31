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الحوثيون يحتكرون العسل

8/31/2024 11:36:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبحت عصابات الحوثي الإرهابية أكبر مهدد لمهنة تاريخية متوارثة لأكثر من 100 ألف يمني، حيث كشف مصدر زراعي يمني مهتم في تربية النحل، تهديد عصابات الحوثي لمهنة تربية النحل، قائلًا: لم تشهد اليمن واليمنيين أضرارًا بقطاع النحل مثلما نشهده اليوم ليس على العاملين في تربية النحل فحسب بل وصل الأمر إلى الأضرار برافد كبير من روافد الاقتصاد اليمني.
وأضاف أن من أبرز التعديات الحالية هو إجبار النحالين على إهداء عبدالملك الحوثي ((سيدهم)) نوعين من العسل المعصور والبيات بكميات تصل إلى 200 كيلو.
وأن الأمر لم يتوقف عند فرز 200 كيلو من العسل الأكثر نقاوة وجودة، بل قام جماعته بوضع جدولة لتقديم هدايا من العسل الفاخر لهم ضمن هدايا سيدهم وهو الأمر الذي رفع من معاناة النحالين ووضع الخيار الوحيد لهم ترك المهنة والتوقف عن تربية النحل.
إجبار النحالين
وفسر المصدر أن انتهاكات الحوثيين لقطاع العسل بدأت بعد أن قاموا بعمل جرد واحصائيات لمعرفة النحالين في عام 2017، وبعد ذلك فرض عليهم زكاة المنتج بمبالغ كبيرة تفوق الزكاة الفعلية.
واستمرت الانتهاكات لتصل إلى فرض الهدايا الإجبارية على 12 نحال من النحالين المعروفين المتميزين بالسمعة والثقة الكبيرة في منتجهم في محافظة حضرموت بصفتها المركز الرئيس المهم وتحتل المرتبة الأولى من حيث كمية إنتاج العسل وجودته ويليها شبوه.
حيث يطلب من النحالين تقديم نوعين من العسل المعصور والبيات بكميات تصل إلى 200 كيلو لتقديمها هدية في بعد شهر نوفمبر من كل عام وهو الموعد المعروف لحصاد وجني العسل، لتقديمه إلى ما يسمى السيد عبدالملك الحوثي.
مضيفًا أن ما كان يمارسه والده بدر الدين الحوثي من إجبار المواطنين على تقديم أفضل ما يملكون ويجنون من مزارعهم له هو عادة متوارثة في هذه الأسرة لاستغلال الناس وإكراههم على تقديم الهدايا والهبات.
مبيعات العسل
وبين المصدر أن العسل اليمني يحقق أرباحًا مالية كبيرة جدًا، حيث كشفت دراسة في العام 2004 أن مبيعات العسل تجاوزت 40 مليون ريال سعودي، وهو الأمر الذي جعل العسل ضمن خطط الاقتصاد اليمني، ولفت اهتمام الحوثيين لوضعه مصدرًا ودخلًا إضافيًا لهم ووضع خطط لنهب مبيعات العسل على ضوء دراسات قديمة، غير مبالين بالظروف الحرجة والصعبة التي تواجه النحالين وقلة الدخل الحالي.
مشيرًا إلى أن هناك تهديدات كبيرة وخسائر متتالية تلاحق النحالين تتمثل في توقف تصدير العسل إلى الأسواق الخارجية، والصعوبات في التنقل بطوائف النحل بين المراعي المختلفة بسبب الألغام الأرضية وانتشار نقاط التفتيش الأمنية؛ وارتفاع أسعار الوقود المنزلي.
تهديدات تواجه النحالين اليمنيين:
فرض كميات كبيرة من العسل هدايا لقيادات الحوثي
تحديد مبالغ مالية للزكاة دعم المجهود الحربي من مبيعات العسل
توقف تصدير العسل إلى الأسواق الخارجية
صعوبة التنقل بطوائف النحل بين المراعي المختلفة بسبب الألغام ونقاط التفتيش الأمنية

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