الحكومة تدرس تخصيص برنامج لدعم تصدير حديد التسليح

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس وزارتى الصناعة والنقل والاستثمار والتجارة الخارجية، تخصيص برنامج لدعم تصدير حديد التسليح إلى الدول الأفريقية والعربية، فى محاولة للاستفادة من الطلب المتزايد على المنتج فى الأسواق الخارجية وزيادة تدفقات العملة الأجنبية من هذا المصدر.

وقالت مصادر لـ“البورصة”، إن الدعم يتمثل فى خفض تكلفة الإنتاج ومدخلات التصنيع.

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أشارت إلى أن الحديد المصرى يتمتع بسمعة جيدة فى الأسواق الخارجية حاليًا، والدولة حريصة على استغلال تلك الفرصة فى تعظيم الكميات المصدرة إلى تلك الدول.

أضافت أن مصر قبل كوفيد-19 عام 2020، لم تكن تلعب دورًا مهمًا فى تصدير حديد التسليح، لكنها باتت الآن ضمن أبرز الدول المصدرة، كما أن أنظار الشركات الأجنبية العاملة فى صناعة الحديد بدأت تتجه إلى مصر لإنشاء مصانع بها.

وقفزت صادرات مصر من حديد التسليح خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 22% على أساس سنوي، لتسجل 355 ألف طن مقابل نحو 291 ألف طن فى الربع الأول من 2023، وفقا لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.

قال حسن المراكبى الرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب، إن صناعة الحديد من الصناعات الخاصة جدا فى السوق العالمى، وارتفاع تكلفتها يؤثر سلبا على المنافسة فى الأسواق العالمية.

أوضح أن المساندة التى ترغب الحكومة فى دعم القطاع بها ستكون شبيهه إلى حد كبير بالدعم الذى تقدمه الصين وتركيا على سبيل المثال لمصنعى ومصدرى الحديد.

أضاف المراكبى أن هناك ما يتراواح بين 50 و60% من الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد غير مستغلة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بدول اخرى تنافسها تصديريًا.

واقترح المراكبى أن يكون الدعم الحكومى لصناعة الحديد من خلال إجراء مقاصة مع الجهات الحكومية بحيث يتم منح الدعم خصما من تكلفة الكهرباء والغاز التى تستهلكها المصانع.

وذكر أن وجود برنامج خاص لدعم صادرات الحديد من شأنه أن يفتح فرصًا تصديرية لمصر فى الأسواق العالمية، وتلك الأسواق مليئة بالفرص خاصة دول إعادة الإعمار.

وفقًا لتقرير نشرته شركة ((حديد عز))، ارتفع إنتاج حديد التسليح فى مصر بنسبة 24% ليصل إلى 2.1 مليون طن فى الربع الأول من العام، مقارنة بـ1.7 مليون طن فى الفترة نفسها من العام الماضي. كما زاد حجم استهلاك السوق المحلى إلى 1.55 مليون طن خلال الفترة نفسها، مقابل 1.429 مليون طن.