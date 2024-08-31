147 مليون يورو تمويلات من الألمانى للتنمية لمشروعات كفاءة الطاقة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق البنك الألمانى للتنمية على تمويل بقيمة 147 مليون يورو لصالح مشروعات تحسين كفاءة الطاقة فى مصر ما بين 104 ملايين يورو من ميزانية البنك و43 مليون يورو فى شكل منح.

وتعمل الحكومة على تنفيذ برنامج“التحول إلى الطاقة الخضراء” كجزء من جهودها لتحقيق أهداف المناخ الوطنية والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتسعى لزيادة حصته إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

تتضمن المراحل الأولية من البرنامج إنشاء محطة تحويل مركزية، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير رقمية ومستدامة وبناء القدرات بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الشريك الرئيسي في المشروع.

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وقال البنك إنه يجري تعبئة استثمارات إضافية بالتعاون مع شركاء محليين، وتشمل تحديث وتوسيع شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتعزيز قدرات توليد الطاقة من مصادر متجددة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تجريبية في مجالات كفاءة الطاقة والرقمنة وتصديق الكهرباء الخضراء.

وذكر البنك أن التقييم البيئى والاجتماعى للمشروع هو“B+” وفقًا لمعايير الاستدامة الخاصة ببنك التنمية الألماني (KfW).

ويعني هذه التصنيف أنه يمكن التحكم فى الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع والحد منها باستخدام أحدث التقنيات.

ويدرس البنك الأوروبى منذ أكتوبر الماضى تمويل الشركة“المصرية لنقل الكهرباء” بقيمة 165 مليون يورو لتحديث شبكة نقل الكهرباء.

وتعمل مصر على تنفيذ عملية تحول أخضر فى قطاع الكهرباء من خلال رفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة والجديدة ويشمل ذلك مشروعات التوليد من الشمس والرياح والمياه والطاقة النووية.