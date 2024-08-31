147 مليون يورو تمويلات من الألمانى للتنمية لمشروعات كفاءة الطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق البنك الألمانى للتنمية على تمويل بقيمة 147 مليون يورو لصالح مشروعات تحسين كفاءة الطاقة فى مصر ما بين 104 ملايين يورو من ميزانية البنك و43 مليون يورو فى شكل منح.
وتعمل الحكومة على تنفيذ برنامج“التحول إلى الطاقة الخضراء” كجزء من جهودها لتحقيق أهداف المناخ الوطنية والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتسعى لزيادة حصته إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
تتضمن المراحل الأولية من البرنامج إنشاء محطة تحويل مركزية، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير رقمية ومستدامة وبناء القدرات بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الشريك الرئيسي في المشروع.
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وقال البنك إنه يجري تعبئة استثمارات إضافية بالتعاون مع شركاء محليين، وتشمل تحديث وتوسيع شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتعزيز قدرات توليد الطاقة من مصادر متجددة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تجريبية في مجالات كفاءة الطاقة والرقمنة وتصديق الكهرباء الخضراء.
وذكر البنك أن التقييم البيئى والاجتماعى للمشروع هو“B+” وفقًا لمعايير الاستدامة الخاصة ببنك التنمية الألماني (KfW).
ويعني هذه التصنيف أنه يمكن التحكم فى الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع والحد منها باستخدام أحدث التقنيات.
ويدرس البنك الأوروبى منذ أكتوبر الماضى تمويل الشركة“المصرية لنقل الكهرباء” بقيمة 165 مليون يورو لتحديث شبكة نقل الكهرباء.
وتعمل مصر على تنفيذ عملية تحول أخضر فى قطاع الكهرباء من خلال رفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة والجديدة ويشمل ذلك مشروعات التوليد من الشمس والرياح والمياه والطاقة النووية.
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