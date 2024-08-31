البرازيل تبدأ تطبيق الأمر القضائي بحجب منصة إكس

MENAFN - Al-Borsa News) بدأ في البرازيل السبت حجب منصة إكس بموجب أمر بهذا الخصوص أصدره قاضِ في المحكمة العليا لتجاهلها سلسلة قرارات قانونية متعلقة بمكافحة التضليل

وبات الولوج إلى المنصة التي كانت تحمل اسم تويتر، متعذرا منذ الساعات الأولى من نهار السبت.

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وبات المستخدمون في البرازيل يواجهون طلبا متكررا لتحديث متصفحهم الإلكتروني كلما دخلوا موقعها.

ويبلغ عدد مستخدمي إكس في البرازيل 22 مليون مستخدم، بحسب تقديرات موقع“داتا ريبورتال” المتخصص.

وبدأ حجب إكس لدى بعض مزودي خدمات الاتصال بالانترنت.

وعند منتصف النهار لم تصدر أي حصيلة رسمية عن تطبيق الحجب الذي يفترض أن يستكمل مع تقدم ساعات اليوم في هذا البلد الذي يعد أكثر من 200 مليون نسمة.

وكان القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس قد أمر الجمعة بحجب منصة إكس في البرازيل في غضون 24 ساعة، ما أثار غضب مالكها إيلون ماسك.

وقال الأخير في منشور على المنصة إن“حرية التعبير هي أساس الديموقراطية، وفي البرازيل، يقوم قاض زائف غير منتخب بتدميرها لدوافع سياسية”.

وهذه هي الحلقة الأحدث في المعركة بين إكس ودي مورايس، القاضي في المحكمة الفدرالية العليا والناشط في مكافحة التضليل في البرازيل.

ويأتي القرار قبل نحو شهر من الانتخابات البلدية التي ستسمح بقياس توازن القوى بين معسكر الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا واليمين الذي يدافع عن ماسك.

وكان القاضي قد أمهل المنصة 24 ساعة مساء الأربعاء لتعيين ممثل قانوني في البلاد، تحت طائلة الحجب.

وبعد رفض المنصة الإنذار النهائي، قرر دي مورايس“التعليق الفوري والكامل لتشغيل +إكس برازيل انترنت إل تي دي إيه+ في الأراضي الوطنية”.

وأمر القاضي الوكالة الوطنية للاتصالات (أناتيل) بـ”اعتماد جميع التدابير اللازمة” حتى يدخل هذا التعليق حيز التنفيذ خلال 24 ساعة في أكبر دولة في أميركا اللاتينية.

كما طلب من عملاقي التكنولوجيا غوغل وآبل، وكذلك مقدمي خدمات الإنترنت،“وضع حواجز تكنولوجية قادرة على منع استخدام تطبيق إكس” والوصول إلى موقعها، وحذف تطبيقها من متاجرها. لكنه لاحقا رفع هذا القرار.

لكنه أبقى على قراره بفرض غرامات قدرها 50 ألف ريال (نحو 8 آلاف يورو) يوميا على الأشخاص الذين يلجأون إلى“الحيل التكنولوجية” للالتفاف على الحجب، مثل استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (في بي إن).

ونتيجة لذلك، أبلغت شبكة التواصل الاجتماعي بلوسكي عن“تدفق كبير” لمستخدمين جدد في البرازيل.

وندد دي مورايس بـ”محاولة” إكس الإفلات من“النظام القانوني البرازيلي والسلطة القضائية، لخلق مناخ من الإفلات التام من العقاب و+الفوضى+ على الشبكات الاجتماعية البرازيلية، بما في ذلك خلال الانتخابات البلدية لعام 2024”.

وسيظل الحجب ساريا لحين التزام المنصة ودفع الغرامات المفروضة عليها وتعيين ممثل قانوني لها.

وكان القاضي جمّد في الآونة الأخيرة حسابات“ستارلينك”، شركة الاتصال بالانترنت عبر الاقمار الاصطناعية المملوكة أيضا من ماسك، وذلك سعيا لتحصيل مبالغ الغرامات التي لم تسددها إكس.

وكثّف الثري الأميركي من انتقاداته للقاضي هذا الأسبوع، واصفا إياه بـ”الديكتاتور”، ما استدعى ردا مباشرا من الرئيس البرازيلي.

وسأل لولا الجمعة“من يخال نفسه؟”، في إشارة الى ماسك، مشددا على أن“كل مواطن من أي مكان في العالم لديه استثمارات في البرازيل، يخضع للدستور والقوانين البرازيلية”.

وكان ماسك أعلن في 17 أغسطس إغلاق مكاتب إكس في البرازيل، مع ترك الخدمة متاحة للمستخدمين في البلاد.

ويتّهم ماسك القاضي ألكسندر دي مورايس بتهديد ممثله القانوني في البرازيل بالاعتقال في حال عدم الامتثال لما تعتبره الشبكة الاجتماعية قرارات“رقابة” تهدف إلى حجب محتوى معين.

وقال ماسك“لو قبلنا الرقابة السرية (غير القانونية) التي فرضها ألكسندر دي مورايس وطلباته لنقل معلومات خاصة، لما كنا قادرين على شرح أفعالنا من دون أن نشعر بالخجل”.

وكان القاضي فتح تحقيقا في نيسان/أبريل بشأن إكس، متهما ماسك بإعادة تفعيل حسابات تمّ إغلاقها بموجب قرارات قضائية برازيلية.

وأقرت منصة إكس بأن عددا من المستخدمين تمكنوا من الالتفاف على القيود المفروضة عليهم عبرها

وسبق للقاضي أن أمر خلال الأعوام الماضية بإغلاق حسابات تعود لشخصيات مؤثرة من تيارات محافظة في البرازيل، على خلفية ترويجها“الأخبار الزائفة”.

تشمل القائمة مناصرين للرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، متهمين بالتشكيك بنظام التصويت الالكتروني خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها لولا عام 2022.

وماسك هو موضع تحقيق في البرازيل بشأن“مليشيات رقمية” يشتبه باستخدامها المال العام لإدارة حملات تضليل لصالح بولسونارو ومقربين منه.