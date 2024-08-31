إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية اليوم

تطلق وزارة الصناعة المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية اليوم الأحد، بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية“إى فاينانس”، الشركة الرائدة فى مجال التحول الرقمى وخدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومي.

وأوضحت الوزارة فى بيان، أن المنصة تأتى ضمن خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة فى مصر، ومواكبة التطور التكنولوجى الحديث والتيسير على المستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المُختلفة لإقامة النشاط الصناعي.

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وتتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عددًا من الخدمات الخاصة بالمستثمرين الصناعيين وهى خدمة تخصيص الأراضى الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، إلى جانب إتاحة خدمة الدفع الإلكترونى من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية و فروع البنوك.

وذكرت أن المنصة ستقوم تلقائيًا بالتنبيه على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التى اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، وستُتيح الخدمات التى يحتاجها وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات، كما توفر المنصة حساب مُؤمْن للمستثمر الصناعى يحتوى على كل المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله.

أضافت: سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضى على الموقع الإلكترونى للمنصة بما فى ذلك أسماء الفائزين، وسننشر لاحقًا شرح مفصل عن معايير التقييم التى تم اعتمادها، وتدعو الوزارة جميع المهتمين لمتابعة نتائج التخصيص على المنصة والتأكد من شفافية الإجراءات المُتبعة.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 1124 قطعة أرض صناعية اعتبارا من 1 وحتى 8 سبتمبر فى 14 محافظة هى (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بإجمالى مساحة 8 ملايين و482 ألف م2 بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج، مواد بناء).

وسيكون التقديم على الخريطة الاستثمارية بالدخول على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح واختيار تخصيص أراضى ، واتباع خطوات التسجيل والتقديم، ثم اختيار قطعة الأرض التى يرغب بالحصول عليها ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقًا للخطوات المُعلنة.

أوضحت أنه سيتم دراسة الطلبات ثم الاعلان عن نتيجة تخصيص الأراضى الصناعية من خلال المنصة، بعد أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة التقديم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة ورسائل بالبريد الإلكترونى للمستثمرين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.

((السكرى)): المنصة وسيلة مشجعة لجذب الاستثمارات

وقال أحمد السكرى رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن قرار وزارة الصناعة بإطلاق المنصة الرقمية من شأنه جذب المستثمرين بعد وجود مميزات استثمار قوية فى السوق المصرى.

أضاف لـ ((البورصة))، أن أكثر ما يميز المنصة هو المتابعة المستمرة بعد استلام رخصة التشغيل من بداية المشروع ومتابعة تشغيل النشاط مما يضمن للمستثمر نجاح مشروعه.

وقال مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إطلاق المنصة خطوة إيجابية ومشجعة للمستثمرين فى ظل وجود ضوابط تحد من الاتجار بالأراضى وخاصة فى المحافظات الأكثر إقبالًا.

أضاف لـ ((البورصة))، أن التحول الرقمى والجدية فى التنفيذ وعدم المتجارة بالأراضى كان أحد الطلبات الملحة من قبل المستثمرين، وطالب بإعطاء الألولوية لتوطين الوادرات والتى لا يوجد لها بدائل فى السوق المحلى.

وقال حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين بأسعار منطقية مع اكتمال البنية التحتية عوامل جذب قوية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

أضاف لـ ((البورصة))، أن المنصة خطوة تم ترجمهتا على أرض الواقع بعدما كانت مجرد أحاديت يقترحها مجتمع الأعمال دون تنفيذ.