إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) البت فى طلبات الأراضى بعد أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة التقديم
تطلق وزارة الصناعة المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية اليوم الأحد، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية“إى فاينانس”، الشركة الرائدة فى مجال التحول الرقمى وخدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومي.
وأوضحت الوزارة فى بيان، أن المنصة تأتى ضمن خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة فى مصر، ومواكبة التطور التكنولوجى الحديث والتيسير على المستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المُختلفة لإقامة النشاط الصناعي.
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وتتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عددًا من الخدمات الخاصة بالمستثمرين الصناعيين وهى خدمة تخصيص الأراضى الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، إلى جانب إتاحة خدمة الدفع الإلكترونى من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية و فروع البنوك.
وذكرت أن المنصة ستقوم تلقائيًا بالتنبيه على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التى اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، وستُتيح الخدمات التى يحتاجها وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات، كما توفر المنصة حساب مُؤمْن للمستثمر الصناعى يحتوى على كل المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله.
أضافت: سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضى على الموقع الإلكترونى للمنصة بما فى ذلك أسماء الفائزين، وسننشر لاحقًا شرح مفصل عن معايير التقييم التى تم اعتمادها، وتدعو الوزارة جميع المهتمين لمتابعة نتائج التخصيص على المنصة والتأكد من شفافية الإجراءات المُتبعة.
وفى سياق متصل أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 1124 قطعة أرض صناعية اعتبارا من 1 وحتى 8 سبتمبر فى 14 محافظة هى (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بإجمالى مساحة 8 ملايين و482 ألف م2 بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج، مواد بناء).
وسيكون التقديم على الخريطة الاستثمارية بالدخول على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح واختيار تخصيص أراضى ، واتباع خطوات التسجيل والتقديم، ثم اختيار قطعة الأرض التى يرغب بالحصول عليها ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقًا للخطوات المُعلنة.
أوضحت أنه سيتم دراسة الطلبات ثم الاعلان عن نتيجة تخصيص الأراضى الصناعية من خلال المنصة، بعد أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة التقديم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة ورسائل بالبريد الإلكترونى للمستثمرين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.
((السكرى)): المنصة وسيلة مشجعة لجذب الاستثمارات
وقال أحمد السكرى رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن قرار وزارة الصناعة بإطلاق المنصة الرقمية من شأنه جذب المستثمرين بعد وجود مميزات استثمار قوية فى السوق المصرى.
أضاف لـ ((البورصة))، أن أكثر ما يميز المنصة هو المتابعة المستمرة بعد استلام رخصة التشغيل من بداية المشروع ومتابعة تشغيل النشاط مما يضمن للمستثمر نجاح مشروعه. ((المنزلاوى)): مطالب بإعطاء الأولوية فى تخصيص الأرضى للصناعات المستوردة
وقال مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إطلاق المنصة خطوة إيجابية ومشجعة للمستثمرين فى ظل وجود ضوابط تحد من الاتجار بالأراضى وخاصة فى المحافظات الأكثر إقبالًا.
أضاف لـ ((البورصة))، أن التحول الرقمى والجدية فى التنفيذ وعدم المتجارة بالأراضى كان أحد الطلبات الملحة من قبل المستثمرين، وطالب بإعطاء الألولوية لتوطين الوادرات والتى لا يوجد لها بدائل فى السوق المحلى.
وقال حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين بأسعار منطقية مع اكتمال البنية التحتية عوامل جذب قوية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضاف لـ ((البورصة))، أن المنصة خطوة تم ترجمهتا على أرض الواقع بعدما كانت مجرد أحاديت يقترحها مجتمع الأعمال دون تنفيذ.
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