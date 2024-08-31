يونيسف تطرح مناقصة طارئة لتأمين لقاحات جدري القردة

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مناقصة طارئة لتأمين لقاحات جدري القردة للدول المتضررة من الأزمات بالتعاون مع تحالف اللقاحات (جافي) ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية.
وجاء في بيان مشترك للمنظمات أنه يمكن إبرام اتفاقيات لما يصل إلى 12 مليون جرعة حتى 2025، اعتمادا على القدرة الإنتاجية للمصنعين.
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وقال البيان إنه بموجب المناقصة ستبرم يونيسف اتفاقيات توريد مشروطة مع الجهات المصنعة للقاحات.
وسيتيح هذا للمنظمة شراء اللقاحات وشحنها دون تأخير بمجرد تأكيد التمويل والطلب والاستعداد والمتطلبات التنظيمية.
وفي وقت سابق من شهر أغسطس آب، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بعد تفشي العدوى الفيروسية في جمهورية الكونجو الديمقراطية وانتشارها إلى الدول المجاورة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 18 ألف حالة يشتبه في إصابتها بجدري القردة في الكونجو حتى الآن هذا العام بالإضافة إلى 629 حالة وفاة بينما تم تأكيد أكثر من 150 حالة في بوروندي
المصدر:
MENAFN31082024000202011048ID1108623093
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